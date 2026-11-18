Michael Gerlinger a annoncé deux bonnes nouvelles pour le mercato hivernal de l’OL, qui pourrait se renforcer sans être contraint de vendre.

Bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais à l’approche du mercato hivernal ! Malgré une situation financière toujours délicate, l’OL pourrait accueillir de nouvelles recrues dès janvier 2027, sans être contraint de vendre certains de ses joueurs au préalable. Présent en conférence de presse ce mercredi aux côtés de Michele Kang, le directeur général du club rhodanien, Michael Gerlinger, a tenu à clarifier la situation économique des Gones et les conséquences des exigences de la DNCG et de l’UEFA sur leur recrutement. Il a notamment assuré qu’aucun montant précis de ventes n’avait été fixé, tout en confirmant que la direction lyonnaise étudierait les opportunités du prochain marché des transferts.

Gerlinger ouvre la porte à des arrivées à l’OL cet hiver

« Nous allons étudier les possibilités du prochain mercato, voir comment nous pouvons améliorer l’effectif et regarder également le marché des prêts. Nous ne serons pas sous pression pour vendre des joueurs si nous ne pouvons pas les remplacer », a déclaré Michael Gerlinger. Le dirigeant lyonnais a également précisé que la DNCG avait établi son scénario financier sans intégrer de ventes de joueurs, après avoir reçu des garanties de Michele Kang cet été. Quant à l’UEFA, son évaluation pour la licence européenne 2027-2028 reposera sur les résultats de la saison 2025-2026, sans tenir compte des mercatos de l’été 2026 et de janvier 2027. De quoi permettre à l’OL d’aborder le prochain mercato avec davantage de sérénité, même si les contraintes financières restent bien présentes.

Car malgré une réduction de ses pertes à 87 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais doit encore poursuivre ses efforts pour retrouver une situation économique stable. Michael Gerlinger a notamment rappelé les difficultés liées à la baisse des droits télévisés, tout en soulignant les économies réalisées grâce aux changements au sein du staff. Le prochain rendez-vous avec la DNCG, prévu avant Noël, ne devrait toutefois pas avoir d’incidence sur le mercato hivernal des Gones. En collaboration avec Matthieu Louis-Jean, la direction lyonnaise va donc surveiller attentivement le marché dans les prochaines semaines afin d’identifier d’éventuels renforts pour Carlos Vicens, notamment sous forme de prêts. Reste désormais à savoir si ces intentions se concrétiseront par une ou plusieurs arrivées en janvier.