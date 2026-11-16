OL, Real Madrid Mercato : un coup de folie à 60 M€ pour Endrick ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité à l’OL pour un retour au mercato, Endrick (20 ans) est également dans le viseur d’un cador européen prêt à payer cher cet hiver.

L’avenir d’Endrick pourrait s’accélérer dès cet hiver ! En manque de temps de jeu au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien de 20 ans est régulièrement associé à un départ lors du prochain mercato.

L’AC Milan prépare une offre de 60 M€ pour Endrick

Depuis le début de la saison, Endrick a été utilisé à sept reprises pour un bilan d’un but et d’une passe décisive. Son temps de jeu reste toutefois extrêmement limité, avec seulement 141 minutes disputées. Une situation qui alimente les interrogations autour de son avenir. À 20 ans, le Brésilien a besoin d’enchaîner les rencontres pour poursuivre sa progression. Un départ temporaire cet hiver, sous la forme d’un prêt, apparaît donc comme une possibilité évoquée sur le marché des transferts.

Mais l’AC Milan pourrait avoir une autre idée en tête. Selon le Corriere dello Sport, le club italien étudierait une proposition de 60 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de céder son jeune attaquant. L’offre serait accompagnée de 10 millions d’euros de bonus supplémentaires. Au total, l’opération pourrait donc atteindre 70 millions d’euros, avec une particularité importante : une clause de rachat fixée à 80 millions d’euros permettrait au Real Madrid de conserver une possibilité de récupérer son joueur à l’avenir. Un montage qui pourrait séduire la direction madrilène. Le club espagnol récupérerait une somme conséquente tout en gardant une option pour faire revenir Endrick si sa progression répond aux attentes.

L’OL face à un concurrent de taille

Pour l’OL, cette information représente une complication supplémentaire. Le club rhodanien a été présenté comme une destination possible pour l’attaquant brésilien, notamment dans l’hypothèse d’un prêt destiné à lui offrir davantage de temps de jeu. Mais face aux moyens financiers de l’AC Milan, l’OL pourrait difficilement rivaliser dans le cadre d’un transfert définitif de cette ampleur.

Les deux scénarios ne sont d’ailleurs pas comparables : Lyon pourrait privilégier une arrivée temporaire, tandis que Milan envisagerait une opération financière beaucoup plus importante. Le Real Madrid se retrouve donc devant plusieurs possibilités pour gérer le cas Endrick. Le conserver malgré son faible temps de jeu, le prêter pour lui permettre de retrouver du rythme ou étudier une offre importante assortie d’une clause de rachat : plusieurs options sont évoquées.