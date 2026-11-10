OL : premiers coups durs pour Carlos Vicens à Lyon

Carlos Vicens, nouvel entraîneur de l’OL, a déjà un sérieux chantier à régler à Lyon.

Carlos Vicens n’a pas encore dirigé son premier entraînement que les principales faiblesses de l’OL sont déjà identifiées. Battus par Brest (2-0), les Lyonnais ont quitté la Bretagne avec de nombreuses interrogations. Malgré une possession importante, ils ont peiné à déséquilibrer un adversaire regroupé et à se procurer des occasions franches.

L’absence d’un véritable 9 complique la tâche de Vicens

Un constat qui ne date pas de cette seule rencontre. Face aux équipes qui acceptent de laisser le ballon aux Gones, l’animation offensive lyonnaise manque régulièrement de variété et d’inspiration. Jorge Maciel, qui assurait l’intérim avant l’arrivée de Vicens, n’a pas caché le problème. « Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations. Si tu es stérile en ayant autant le ballon face à une équipe si résiliente, qui attend les erreurs adverses, ça peut coûter cher », reconnaissait le technicien portugais.

L’absence de Loïs Openda a également pesé sur le rendement offensif lyonnais. Sans véritable point d’appui devant, l’OL a manqué de présence dans la surface et de solutions pour attaquer la profondeur. Ernest Nuamah, entré en jeu avec un temps de jeu encore limité, n’a pas réussi à changer la donne. Jorge Maciel avait pourtant identifié les ajustements nécessaires pour compenser ce manque.

« Si on n’a pas d’attaquant, on doit être capable d’être et d’apparaître, avec Coco (Tolisso) et Khalis (Merah). Il faut une bonne coordination pour attaquer la profondeur, mais aussi participer à la construction du jeu », expliquait-il. Carlos Vicens devra donc trouver le bon équilibre entre conservation du ballon, mouvements sans ballon et présence dans les derniers mètres. Son OL devra apprendre à faire mal aux blocs bas, sans devenir dépendante des espaces laissés par les adversaires.

Les erreurs individuelles, l’autre urgence de Vicens

Le nouveau coach lyonnais ne devra pas seulement s’occuper de l’animation offensive. La défaite de l’OL à Brest a aussi rappelé que les erreurs individuelles coûtaient cher à son équipe. Dominik Greif a notamment été impliqué dans une relance manquée qui a permis aux Brestois d’ouvrir le score. Une nouvelle approximation qui a compliqué la tâche des Lyonnais, pourtant capables de se montrer dangereux par séquences.

Tanner Tessmann n’a pas cherché à masquer les responsabilités de son équipe : « C’est difficile, on leur donne deux buts, ce sont nos erreurs. Si on avait marqué en premier, cela aurait été différent. Mais on doit apprendre. » Le capitaine Moussa Niakhaté a lui aussi regretté ces cadeaux faits à l’adversaire : « On ne peut pas prendre un but inadmissible comme celui-ci, en Ligue 1 c’est beaucoup trop compliqué de renverser des scénarios, alors si en plus, on donne des buts comme ça… »

Officiellement nommé le 9 novembre, Vicens dirigera son premier entraînement ce mardi. Jorge Maciel restera à ses côtés comme adjoint, dans un souci de continuité. Mais le calendrier ne lui laissera toutefois pas beaucoup de temps pour installer ses idées. Son premier match officiel sur le banc lyonnais est prévu à Lille, le 21 novembre, au retour de la trêve internationale. Pour le technicien espagnol, le défi est déjà clairement identifié.