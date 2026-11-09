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OL : on sait quand l’officialisation de Carlos Vicens va tomber

Par Fabien Chorlet1 min de lecture
Carlos Vicens

Arrivé ce dimanche à Lyon, Carlos Vicens devrait être officialisé dans les prochaines heures comme nouvel entraîneur de l’OL.

Sauf improbable retournement de situation, Carlos Vicens va devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Choisi pour succéder à Paulo Fonseca, parti rejoindre le Sporting Portugal, le technicien espagnol s’apprête à prendre les commandes des Gones. Arrivé ce dimanche à Lyon, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City devrait rapidement être présenté officiellement par le club rhodanien, qui souhaite ouvrir un nouveau chapitre après le départ du Portugais.

Officialisation attendue ce lundi pour Carlos Vicens à l’OL !

Selon les indiscrétions du journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, l’Olympique Lyonnais devrait officialiser la nomination de Carlos Vicens dès ce lundi 9 novembre. « Son arrivée devrait être officialisée dès lundi, lorsqu’il prendra ses fonctions auprès du groupe de retour du déplacement à Brest », a précisé le journaliste. Le technicien espagnol pourrait donc diriger ses premières séances d’entraînement dans les prochaines heures, à l’occasion du début de la trêve internationale de novembre.

Cette pause dans le calendrier pourrait justement permettre à Carlos Vicens de prendre ses marques à l’OL, de découvrir son nouvel effectif et de commencer à mettre en place ses principes de jeu. Après avoir longtemps travaillé aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, l’Espagnol s’apprête à relever un nouveau défi sur un banc de Ligue 1. Son arrivée devrait ainsi marquer le début d’une nouvelle ère pour les Gones, qui espèrent retrouver de la stabilité et relancer leur dynamique sous les ordres de leur futur entraîneur.

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