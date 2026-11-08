OL : après Vicens, une nouvelle signature surprise se prépare !

Alors que Carlos Vicens s’apprête à prendre les commandes de l’OL, Jorge Maciel pourrait bien poursuivre son aventure au club, avec une prolongation de contrat déjà évoquée en interne.
L’avenir de Jorge Maciel à l’OL semble prendre une tournure intéressante. Malgré le changement d’entraîneur qui se profile avec l’arrivée de Carlos Vicens, l’adjoint de Paulo Fonseca ne cache pas son envie de poursuivre son travail à Lyon. Et un élément important laisse penser que le club souhaite également miser sur lui : la direction lyonnaise a pris les devants concernant son renouvellement de contrat.
Une prolongation déjà proposée par la direction lyonnaise
C’est une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. En conférence de presse, Jorge Maciel a révélé que l’OL avait pris l’initiative de discuter de son avenir contractuel. « Le club est venu vers moi pour mon renouvellement de contrat. J’ai beaucoup apprécié. Je me sens considéré. En fin de saison dernière, je n’étais pas non plus allé voir mes dirigeants. Et ça s’est très bien passé. J’ai appris beaucoup. Un nouveau staff va arriver. Je suis là pour aider le club et y faire mon travail. »
Un témoignage qui en dit long sur la relation entre le technicien portugais et sa direction. Arrivé à Lyon à l’été 2024, Maciel a traversé plusieurs changements sur le banc, de Pierre Sage à Paulo Fonseca, tout en conservant sa place dans l’encadrement technique.
Son contrat court actuellement jusqu’en juin 2027. Une éventuelle prolongation au-delà de cette échéance n’est toutefois pas encore officialisée. Le Portugais préfère rester prudent : « On verra si je continue après. »
Carlos Vicens pourra compter sur lui
L’arrivée de Carlos Vicens, attendu pour prendre la succession de Paulo Fonseca, ne devrait pas bouleverser la situation de Jorge Maciel. Le futur entraîneur lyonnais devrait débarquer avec plusieurs collaborateurs, mais le Portugais entend bien conserver son rôle d’adjoint.
Il a d’ailleurs déjà échangé avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL, sur la question. Son message est clair : il souhaite accompagner le nouvel entraîneur et contribuer à la continuité du projet lyonnais. Son intérim, marqué notamment par le match nul obtenu face à la Real Sociedad (1-1) en Ligue Europa, aura aussi permis de montrer son importance dans le fonctionnement du groupe.
À l’OL, Jorge Maciel pourrait donc s’inscrire dans la durée. Si aucune nouvelle signature n’a encore été annoncée, le fait que les dirigeants aient déjà pris l’initiative de lui proposer une prolongation constitue un signal fort. Dans un club qui s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec Carlos Vicens, la continuité pourrait aussi passer par lui.
🆕 𝗠𝗔𝗖𝗜𝗘𝗟 : « 𝗨𝗡 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗩𝗔 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗝’𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗠𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 »🎙️Maciel : « Tout le monde (le staff) prend ses responsabilités et fait de son mieux pour que les choses se passent bien.Pour moi, tout était très clair. J’ai parlé avec Matthieu Louis-Jean : un nouvel entraîneur va arriver et j’aurai ma place dans son staff.Ce qui nous aide dans le football, c’est d’être honnêtes. Dès que les choses sont claires pour tout le monde, elles deviennent beaucoup plus simples.J’ai la chance d’exercer un métier que j’ai choisi. C’est un choix de vie et un rêve que j’avais depuis longtemps. J’ai la chance de faire quelque chose que j’aime, et le faire à ce niveau, c’est génial.Mais nous savons aussi qu’avec ce choix de vie, les valises sont toujours prêtes. Je vis très bien avec cela. Quand on est entraîneur, cela fait partie du jeu.J’ai un très bon niveau d’espagnol. Est-ce que cela me servira pour Nico et Alejandro ? Peut-être. Mais je ne sais pas si cela m’aidera avec le prochain entraîneur. Ce n’est pas à moi de le dire. »#TeamOL #SB29OL #Ligue1[📰Conference de presse via @OL]Lien en commentaire 👇— 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 (@GonesRadioOff) November 7, 2026
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