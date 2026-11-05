Real Sociedad – OL (1-1) : sans Fonseca, Lyon tient le choc, les tops et flops

Pour son premier match depuis le départ de Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais a ramené un bon point de son déplacement à Saint-Sébastien (1-1), jeudi soir, en Ligue Europa, grâce à un superbe but de Corentin Tolisso.

L’OL n’a pas manqué son premier rendez-vous de l’après-Fonseca. Privés de leur ancien entraîneur, les Lyonnais, dirigés par Jorge Maciel, ont résisté à la Real Sociedad dans son antre d’Anoeta. Au terme d’une rencontre équilibrée, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

Malgré une entame plutôt encourageante, les Gones ont progressivement perdu le fil de leur première période. Peu dangereux offensivement, ils ont fini par céder à la 27e minute. Parfaitement servi sur un centre venu de la droite, l’attaquant islandais Orri Oskarsson a pris le dessus sur la défense lyonnaise pour ouvrir le score de la tête.

Mené à la pause, Lyon a toutefois montré un autre visage au retour des vestiaires. Plus entreprenants, les hommes de Jorge Maciel ont rapidement repris le contrôle du ballon et ont été récompensés à la 54e minute. À la réception d’un ballon travaillé par Tanner Tessmann, Corentin Tolisso a parfaitement contrôlé de la poitrine avant d’enchaîner du gauche. Une magnifique réalisation qui a remis les deux équipes à égalité.

La fin de rencontre a été plus hachée, avec plusieurs avertissements et peu d’occasions franches. Tolisso a tout de même failli offrir la victoire aux siens, mais sa tête sur un coup franc d’Abner a été repoussée par Marrero dans les dernières minutes.

Les tops lyonnais

Corentin Tolisso : le patron a répondu présent. Capitaine de l’OL, le milieu de terrain a une nouvelle fois montré l’importance de son expérience. Peu en réussite en première période, il a illuminé la rencontre avec son enchaînement poitrine-frappe du gauche pour égaliser. Il aurait même pu s’offrir un doublé en fin de match.

Tanner Tessmann : une passe décisive précieuse. L’Américain a été à l’origine de l’égalisation lyonnaise. Sa qualité technique sur le ballon adressé à Tolisso a permis à l’OL de revenir dans la partie. Une prestation intéressante dans l’entrejeu.

Dominik Greif : vigilant dans les moments importants. Après une alerte physique en début de rencontre, le gardien lyonnais a pu poursuivre. Il s’est notamment illustré devant Oyarzabal à la 59e minute, avant de repousser un coup franc dangereux de Barrenetxea.

Les flops lyonnais

Une première période trop timide. Malgré quelques séquences intéressantes, les Lyonnais ont longtemps manqué d’inspiration dans les trente derniers mètres. L’OL a trop peu inquiété Marrero avant la pause et a fini par être puni sur une erreur de marquage.

Kaïl Boudache : une soirée compliquée. Le jeune milieu offensif lyonnais a eu du mal à peser sur les débats. Son avertissement à la 38e minute, après une faute aux abords de la surface, a également compliqué sa première période.

Une attaque encore trop irrégulière. Hormis l’éclair de Tolisso, les occasions lyonnaises ont été relativement rares. Nakamura a tenté d’apporter du danger, mais l’OL a parfois manqué de justesse dans les derniers gestes.