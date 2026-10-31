Pronostic OL – Angers (01/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre l’OL et le SCO d’Angers, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Battu lundi sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-0), l’Olympique Lyonnais retrouve son public ce dimanche (17h15) avec la réception du SCO d’Angers, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Retombés à la cinquième place du classement, les Gones tenteront de renouer avec la victoire face aux Angevins, 14es, afin de repartir sur une dynamique positive.

Ligue 1 – OL vs Angers

Dimanche 1er novembre 2026 · 17h15 · Groupama Stadium

OL : renouer avec la victoire pour rester dans le haut du classement

L’Olympique Lyonnais aborde cette neuvième journée de Ligue 1 dans une situation bien différente de celle qu’il connaissait il y a encore quelques semaines. Après un début de saison particulièrement encourageant, les Gones ont perdu leur place de leader à la suite de leur défaite face au Paris Saint-Germain (2-0), lundi dernier au Parc des Princes. Un revers qui les a fait reculer au cinquième rang du classement, à trois points du club de la capitale.

Les hommes de Paulo Fonseca traversent actuellement une période plus délicate. Après avoir réalisé un début de championnat prometteur, les Lyonnais n’ont remporté qu’une seule de leurs trois dernières rencontres de Ligue 1. Leur lourde défaite sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa, quelques jours avant le choc face au PSG, a également mis en évidence certaines difficultés, notamment sur le plan offensif.

Face aux Parisiens, l’OL a longtemps résisté grâce à plusieurs interventions décisives de Dominik Greif. Mais les Gones ont finalement craqué en seconde période, encaissant deux buts signés Senny Mayulu et Mika Godts. Une défaite logique au regard de la physionomie de la rencontre, au cours de laquelle les Lyonnais ont éprouvé beaucoup de difficultés à se montrer dangereux offensivement.

Le retour au Groupama Stadium pourrait toutefois permettre à l’Olympique Lyonnais de retrouver de la confiance. Toujours invaincus devant leur public en championnat cette saison, les Rhodaniens restent sur trois victoires consécutives à domicile, dont la dernière face à l’OGC Nice (2-1). Une solidité à domicile qui constitue l’un de leurs principaux atouts depuis le début de cet exercice.

Pour renouer avec le succès, les Lyonnais devront néanmoins retrouver davantage d’efficacité dans les trente derniers mètres. L’absence de plusieurs éléments offensifs, notamment Pavel Sulc et Loïs Openda, complique les plans de Paulo Fonseca. Le technicien portugais doit également composer avec les incertitudes entourant Corentin Tolisso, Tyler Morton et Mads Bidstrup, tous diminués physiquement.

L’OL pourra en revanche compter sur le retour de Keito Nakamura, qui a purgé sa suspension. Une bonne nouvelle pour les Gones, tant l’international japonais peut apporter de la percussion et de la créativité sur son côté. Avec Ernest Nuamah et les jeunes éléments offensifs lyonnais, il pourrait jouer un rôle important face à une défense angevine en difficulté depuis plusieurs semaines.

Cette rencontre représente donc une belle occasion pour Lyon de se relancer. Face à un adversaire qui lutte pour son maintien, les Gones auront l’obligation de prendre les trois points pour rester au contact des premières places et éviter de voir leurs concurrents directs prendre davantage d’avance. Flashscore+1

Angers SCO : prendre des points précieux dans la course au maintien

De son côté, le SCO d’Angers connaît un début de saison compliqué. Après huit journées de championnat, les Angevins occupent la 14e place du classement avec seulement huit points au compteur. Une situation préoccupante pour les hommes de Stéphane Gilli, qui ne possèdent qu’une longueur d’avance sur la zone de relégation.

Le club angevin peine notamment à trouver de la régularité dans ses performances. Après avoir montré quelques signes encourageants en début de saison, le SCO a traversé une période particulièrement difficile, marquée par plusieurs résultats décevants. Les Angevins n’ont d’ailleurs plus remporté le moindre match de championnat depuis le 19 septembre dernier.

Les deux lourdes défaites concédées face au Stade Brestois (5-1), puis à l’Olympique de Marseille (2-5), ont particulièrement mis en évidence les lacunes défensives de cette formation. Avec dix buts encaissés en seulement deux rencontres, Angers a montré de grosses difficultés à contenir les attaques adverses, notamment lorsque ses joueurs sont soumis à une pression importante.

Le week-end dernier, les Angevins ont toutefois réussi à stopper cette mauvaise série défensive en obtenant un match nul face au FC Lorient (0-0). Pour cette rencontre, Stéphane Gilli avait décidé de modifier son organisation tactique en optant pour une défense à cinq. Un choix qui a permis à son équipe de retrouver une certaine solidité et de préserver sa cage inviolée.

Ce changement pourrait être reconduit face à l’Olympique Lyonnais. Conscients de la supériorité technique de leur adversaire, les joueurs du SCO devraient privilégier une organisation compacte, avec l’objectif de limiter les espaces et de profiter des éventuelles erreurs lyonnaises pour se projeter rapidement vers l’avant.

Les Angevins pourront également s’appuyer sur quelques joueurs expérimentés, à commencer par Anthony Lopes. L’ancien gardien emblématique de l’OL retrouvera le Groupama Stadium, une enceinte qu’il connaît parfaitement. Sa prestation pourrait être déterminante si les Lyonnais parviennent à multiplier les occasions.

Angers devra néanmoins composer avec plusieurs incertitudes dans son effectif. Bane Diatta est annoncé absent, tandis qu’Amine El Ouazzani, touché lors de la dernière rencontre face à Lorient, demeure incertain. Des absences potentielles qui pourraient réduire les solutions offensives à la disposition de Stéphane Gilli.

Pour espérer obtenir un résultat positif à Lyon, le SCO devra donc afficher la même rigueur défensive que face à Lorient, tout en se montrant plus dangereux offensivement. Un point obtenu sur la pelouse du Groupama Stadium constituerait déjà une belle opération pour les Angevins dans leur lutte pour le maintien. Flashscore+1

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique Lyonnais possède un net avantage historique dans ses confrontations avec le SCO d’Angers. Les Gones ont régulièrement pris le dessus sur les Angevins ces dernières années, notamment devant leur public, où ils ont souvent réussi à imposer leur supériorité technique et offensive.

L’OL reste ainsi sur une série de huit rencontres consécutives sans défaite face au SCO en Ligue 1, avec sept victoires et un match nul. Une domination particulièrement marquée sur le plan défensif puisque les Lyonnais n’ont encaissé qu’un seul but lors de leurs six dernières confrontations avec le club angevin.

À domicile, les statistiques sont également largement favorables aux Rhodaniens. Angers n’a jamais réussi à s’imposer au Groupama Stadium et reste sur trois déplacements consécutifs sans inscrire le moindre but dans cette enceinte. Les Lyonnais avaient notamment remporté ces trois rencontres sur les scores de 5-0, 2-0 et 1-0.

Pour retrouver la trace d’une victoire angevine sur la pelouse de l’OL, il faut remonter à décembre 2015. À l’époque, le SCO s’était imposé au stade de Gerland (2-0), avant le déménagement du club lyonnais dans son enceinte actuelle.

Ces statistiques témoignent des difficultés rencontrées par Angers face à l’Olympique Lyonnais. Mais les confrontations passées ne garantissent évidemment pas le résultat de cette nouvelle opposition, d’autant que les Gones traversent actuellement une période moins convaincante.

Le SCO pourrait notamment chercher à profiter du manque de confiance offensif des Lyonnais pour maintenir le suspense. Si les Angevins parviennent à résister pendant une bonne partie de la rencontre, ils pourraient progressivement faire douter leurs adversaires.

Mais au regard de l’historique récent et de la solidité de l’OL à domicile, les hommes de Paulo Fonseca semblent disposer d’un avantage important avant cette neuvième journée. Flashscore

Les compositions probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Bidstrup ou Tolisso – Nuamah, Nartey, Nakamura – Merah.

Absents : Ouédraogo, Tagliafico, Kango, Openda, Sulc (blessés).

La compo probable d’Angers : Lopes – Raolisoa, Camara, Lefort, Arcus, Kalulu – Allevinah, van den Boomen, Belkebla, Sbaï – Peter.

Absent : Aucun.

Incertains : El Ouazzani, Diatta (blessés).

Les joueurs à suivre

Keito Nakamura (OL) : De retour de suspension, l’international japonais pourrait être l’un des principaux atouts offensifs de l’Olympique Lyonnais pour cette rencontre. Déjà décisif à trois reprises en Ligue Europa cette saison, l’ancien Rémois cherche encore à débloquer son compteur en championnat. Sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à provoquer les défenseurs adverses pourraient faire la différence face à une équipe angevine qui a encaissé dix buts lors de ses trois dernières rencontres. Dans un secteur offensif lyonnais diminué par les blessures, Nakamura aura une belle occasion de prendre davantage de responsabilités et de contribuer au réveil de son équipe. Sa faculté à repiquer dans l’axe pour se mettre en position de frappe pourrait notamment poser des problèmes à la défense du SCO.

Anthony Lopes (Angers SCO) : Cette rencontre aura une saveur particulière pour le gardien portugais, qui retrouvera le Groupama Stadium, où il a évolué pendant de nombreuses années sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Désormais portier du SCO d’Angers, l’ancien international portugais aura à cœur de briller face à son club formateur. Son expérience et ses qualités sur sa ligne pourraient être déterminantes pour permettre aux Angevins de résister aux offensives lyonnaises. Face à une équipe qui devrait chercher à prendre rapidement l’avantage, Lopes risque d’être fortement sollicité. Une grande prestation de sa part pourrait permettre au SCO de rester dans le match et d’espérer obtenir un résultat positif.

Notre pronostic pour OL – Angers

Cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le SCO d’Angers oppose deux formations qui cherchent à retrouver le chemin de la victoire. Cinquièmes du classement après leur défaite face au PSG, les Gones souhaitent rapidement se relancer pour ne pas perdre davantage de terrain sur les premières places. De leur côté, les Angevins doivent prendre des points pour s’éloigner d’une zone de relégation qui se rapproche dangereusement.

Sur le papier, l’Olympique Lyonnais possède un avantage assez net. Malgré ses deux dernières défaites toutes compétitions confondues, le club rhodanien réalise un début de saison encourageant et peut notamment s’appuyer sur son excellente dynamique à domicile. Toujours invaincus au Groupama Stadium en championnat, les hommes de Paulo Fonseca restent sur trois succès consécutifs devant leur public.

Cette solidité à domicile pourrait jouer un rôle important face à une équipe angevine en manque de confiance. Après avoir encaissé cinq buts contre Brest, puis cinq autres face à Marseille, le SCO a montré de grosses difficultés défensives. Même si le changement de système opéré par Stéphane Gilli a permis aux Angevins de retrouver une certaine stabilité face à Lorient (0-0), il leur faudra afficher un niveau de performance encore supérieur pour résister aux Lyonnais.

L’OL devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes, notamment dans son secteur offensif. Privés de Pavel Sulc et de Loïs Openda, les Gones disposent de moins de solutions pour faire la différence dans les derniers mètres. Les incertitudes concernant Corentin Tolisso, Tyler Morton et Mads Bidstrup pourraient également compliquer la préparation de cette rencontre.

Le retour de Keito Nakamura représente néanmoins une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca. L’ailier japonais pourrait apporter la percussion et la créativité qui ont manqué aux Lyonnais lors de leurs deux dernières sorties. Avec Ernest Nuamah et les jeunes éléments offensifs de l’effectif, il pourrait permettre à l’OL de retrouver davantage de mouvement et de spontanéité dans son jeu.

Angers possède malgré tout quelques arguments pour espérer contrarier les plans lyonnais. Les hommes de Stéphane Gilli ont montré face à Lorient qu’ils étaient capables de défendre de manière plus disciplinée. En conservant une organisation compacte et en limitant les espaces entre leurs lignes, les Angevins pourraient poser des problèmes à une formation lyonnaise qui a parfois manqué d’inspiration offensive.

La présence d’Anthony Lopes dans le but angevin pourrait également peser sur le déroulement de la rencontre. L’ancien gardien de l’OL connaît parfaitement son ancien club et aura certainement une motivation particulière au moment de retrouver le Groupama Stadium. Ses interventions pourraient permettre au SCO de résister pendant une partie du match.

Les confrontations récentes plaident néanmoins largement en faveur de l’Olympique Lyonnais. Invaincus lors de leurs huit derniers matchs face à Angers, les Gones possèdent un véritable ascendant sur leur adversaire. Leur efficacité à domicile et leur volonté de réagir après la défaite au Parc des Princes pourraient faire la différence.

Nous imaginons donc une rencontre dominée par l’OL, avec une équipe lyonnaise déterminée à imposer son rythme dès les premières minutes. Angers pourrait opposer une résistance intéressante grâce à son organisation défensive, mais les qualités individuelles des Gones et l’avantage du terrain devraient finalement leur permettre de prendre le dessus.

Les cotes d’OL – Angers

Pari Cote Victoire de l’OL 1,35 Match nul 4,85 Victoire d’Angers 6,60

Notre pronostic : victoire de l’OL, cotée à 1,35

Nous misons sur une victoire de l’Olympique Lyonnais face au SCO d’Angers. Après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Paulo Fonseca devraient profiter de leur retour au Groupama Stadium pour renouer avec le succès. Toujours invaincus à domicile en Ligue 1 cette saison, les Gones possèdent de solides arguments pour prendre le dessus sur une formation angevine en difficulté.

Même si les nombreuses absences lyonnaises pourraient compliquer la tâche des locaux, Angers semble manquer de garanties pour espérer réaliser un exploit. Les hommes de Stéphane Gilli pourraient résister grâce à leur nouvelle organisation défensive, mais la supériorité technique de l’OL devrait finir par faire la différence. Nous imaginons une victoire lyonnaise sans encaisser de but, permettant aux Gones de repartir de l’avant dans la course aux places européennes.

Notre score : OL 2-1 Angers