OM : un absent de taille dans le groupe marseillais à Angers

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce dimanche à 15h pour la 7e journée de Ligue 1. Bruno Genesio doit composer avec plusieurs absences.

L’OM veut poursuivre sur sa lancée. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Troyes (2-0), le club phocéen se rend au stade Raymond-Kopa avec l’ambition de confirmer. Mais le calendrier ne laisse que peu de répit aux hommes de Bruno Genesio, qui doivent gérer les organismes après leur rencontre européenne contre l’Olympiakos.

Højbjerg, un retour encore incertain

Touché à la cuisse lors de la trêve internationale avec le Danemark, Pierre-Emile Højbjerg a manqué les dernières échéances marseillaises. Son retour était initialement attendu un peu plus tard, mais le milieu de terrain a participé à l’entraînement collectif samedi. Bruno Genesio a toutefois préféré rester prudent avant de prendre une décision définitive.

« Pierre a fait un travail individuel hier. On va voir après la séance s’il est possible qu’il soit dans le groupe », a expliqué l’entraîneur marseillais. Le Danois pourrait donc revenir plus tôt que prévu, mais sa présence dans le groupe doit être confirmée.

En revanche, Derek Cornelius ne sera pas disponible pour ce déplacement. Le défenseur canadien souffre d’une grave blessure à la hanche contractée durant la trêve internationale. Son absence devrait se prolonger plusieurs mois, ce qui représente un coup dur pour la défense marseillaise. Le staff de l’OM doit donc continuer à réorganiser son secteur défensif en attendant son retour.

Moumbagna et Koum également absents

Faris Moumbagna et le jeune Alexis Koum n’étaient pas présents lors de la séance ouverte à la presse samedi. Pour le moment, aucune explication officielle n’a été communiquée concernant leur absence. Moumbagna avait pourtant retrouvé du temps de jeu avec l’équipe réserve la veille, lors d’une victoire contre Beaucaire (2-1). Sa situation reste donc à surveiller.

Ces incertitudes compliquent légèrement la préparation du déplacement à Angers, même si Genesio a indiqué vouloir effectuer plusieurs changements après la rencontre européenne. L’entraîneur marseillais a confirmé que certains joueurs ménagés contre l’Olympiacos pourraient débuter face au SCO.

« On prend en compte tous les éléments possibles. On a des observations, des éléments que vous n’avez pas. Des choses vont changer par rapport à jeudi. Des joueurs mis au repos vont démarrer demain. Tout le monde est dispo, on va voir pour Højbjerg », a-t-il déclaré. La composition marseillaise pourrait donc être sensiblement différente de celle alignée en Europe. L’objectif est clair : préserver les joueurs les plus sollicités tout en maintenant un niveau de compétitivité suffisant pour repartir d’Angers avec un résultat positif.