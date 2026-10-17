Pronostic Angers – OM (18/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre le SCO d’Angers et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir enfin renoué avec la victoire en championnat le week-end dernier sur la pelouse de Troyes (0-2), l’Olympique de Marseille, qui s’est entre-temps incliné ce jeudi face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa, espère enchaîner ce dimanche (15h) sur le terrain du SCO d’Angers afin de poursuivre sa remontée au classement.

Ligue 1 – Angers vs OM

Dimanche 18 octobre 2026 · 15h · Stade Raymond-Kopa

Angers SCO : réagir après la lourde défaite à Brest

Le SCO d’Angers aborde cette septième journée de Ligue 1 avec l’ambition de retrouver des couleurs après un dernier déplacement particulièrement compliqué. Dimanche dernier, les hommes d’Alexandre Dujeux ont lourdement chuté sur la pelouse du Stade Brestois (5-1), encaissant cinq buts face à un adversaire qui a largement exploité leurs difficultés défensives. Une contre-performance que les Angevins devront rapidement digérer avant de recevoir l’Olympique de Marseille.

Cette défaite a notamment mis en évidence les fragilités du club angevin dans son organisation défensive. Face à une équipe marseillaise qui dispose de plusieurs individualités capables de faire la différence dans les trente derniers mètres, Angers devra afficher un tout autre visage, particulièrement dans les duels et la gestion des transitions. L’objectif sera également de retrouver davantage de maîtrise collective pour éviter de subir les offensives adverses pendant toute la rencontre.

Le SCO devra néanmoins composer avec plusieurs contraintes, notamment l’absence de Jordan Lefort, suspendu. Un forfait qui pourrait compliquer les plans d’Alexandre Dujeux au moment de constituer son arrière-garde. Le technicien angevin devra trouver les solutions pour renforcer un secteur défensif particulièrement sollicité lors de la précédente journée.

Malgré ces difficultés, Angers possède quelques arguments pour espérer accrocher l’OM. Les Angevins évolueront devant leur public au stade Raymond-Kopa et bénéficieront surtout d’une préparation plus longue que leurs adversaires, engagés jeudi en Ligue Europa. Un avantage physique non négligeable qui pourrait leur permettre de rivaliser dans l’intensité et de profiter d’éventuelles baisses de régime marseillaises.

OM : confirmer le succès à Troyes et oublier l’Olympiakos

Après un début de saison loin de ses ambitions, l’Olympique de Marseille espère enfin trouver de la continuité en championnat. Les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé le chemin de la victoire dimanche dernier sur la pelouse de Troyes (2-0), mettant ainsi fin à une période délicate. Un succès important pour les Phocéens, qui avaient besoin de reprendre confiance et de se rapprocher progressivement des premières places du classement.

Sur le terrain de Troyes, les Marseillais ont notamment retrouvé une certaine solidité défensive, parvenant à préserver leur cage inviolée tout en faisant preuve d’efficacité dans les moments importants. Une prestation encourageante, même si l’OM doit encore progresser dans la maîtrise de ses rencontres et dans sa capacité à imposer durablement son jeu. Pour espérer retrouver les sommets de la Ligue 1, le club phocéen devra désormais enchaîner les résultats positifs.

Mais Marseille a rapidement été ramené à la réalité sur la scène européenne. Jeudi soir, les Olympiens se sont inclinés à domicile face à l’Olympiakos (0-1), concédant ainsi une deuxième défaite en autant de rencontres dans cette phase de ligue de Ligue Europa après leur revers inaugural sur le terrain du Besiktas (4-1). Un nouveau coup d’arrêt pour les hommes de Bruno Genesio, qui doivent désormais se remobiliser afin de ne pas laisser leurs difficultés européennes perturber leur progression en championnat.

La principale interrogation concerne désormais l’état physique des Marseillais. Avec moins de trois jours de récupération entre la réception de l’Olympiakos et le déplacement à Angers, Bruno Genesio pourrait être contraint de procéder à quelques changements dans son onze de départ. La gestion des organismes sera essentielle, d’autant que certains joueurs ont déjà été confrontés à des pépins physiques depuis le début de la saison. Malgré cet enchaînement compliqué, l’OM possède un effectif de qualité et suffisamment de solutions offensives pour espérer décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue 1.

Les confrontations entre les deux équipes

Historiquement, les confrontations entre le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille ont régulièrement tourné à l’avantage du club phocéen. Les Marseillais ont souvent réussi à faire parler leur supériorité technique face aux Angevins, même si les déplacements au stade Raymond-Kopa ont parfois donné lieu à des rencontres particulièrement disputées.

Lors de la saison 2024-2025, les deux formations s’étaient d’abord neutralisées au stade Vélodrome (1-1), avant que l’OM ne s’impose sur la pelouse angevine lors du match retour (2-0). Ces confrontations avaient notamment illustré les difficultés du SCO à contenir les offensives marseillaises sur la durée, malgré une organisation collective capable de poser des problèmes à son adversaire.

Cette nouvelle opposition pourrait toutefois être plus indécise que ne le laisse penser la différence de qualité individuelle entre les deux effectifs. Si Marseille conserve un avantage théorique, Angers tentera de s’appuyer sur son public et sur la fatigue de son adversaire pour inverser la tendance.

Les compos probables

La compo probable d’Angers : Lopes – Arcus, Biumla, Gernigon, Raolisoa – van den Boomen, Belkebla, Belkhdim – Allevinah, El Ouazzani, Sbaï.

Absent : Lefort (suspendu).

Incertains : Camara, J. Kalulu, Louër, Zinga (blessés, reprise).

La compo probable de l’OM : De Lange – Behazaf ou Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Kamissoko ou Nnadi – Weah ou Harit, Harit ou Gomes, Paixão – Gouiri.

Absents : Höjbjerg, Cornelius (blessés).

Les joueurs à suivre

Amine Sbaï (Angers SCO) : l’ailier angevin pourrait avoir un rôle important à jouer face à l’Olympique de Marseille. Déjà buteur cette saison en Ligue 1, il possède les qualités techniques et la vivacité nécessaires pour déstabiliser les défenses adverses. Sa capacité à provoquer dans les couloirs et à créer des différences individuelles pourrait être précieuse pour le SCO, particulièrement face à une équipe marseillaise susceptible de laisser des espaces lors de ses phases offensives. Son état physique devra toutefois être surveillé avant la rencontre.

Amine Harit (OM) : le milieu offensif marocain a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier lors de la victoire marseillaise sur la pelouse de Troyes. Un but important pour l’ancien joueur de Schalke 04, qui pourrait lui permettre de retrouver de la confiance après un début de saison irrégulier. Capable d’évoluer entre les lignes, de conserver le ballon sous pression et de créer des décalages grâce à sa qualité technique, Harit pourrait être l’un des principaux atouts offensifs de Bruno Genesio face à une défense angevine diminuée.

Notre pronostic pour Angers – OM

Sur le papier, l’Olympique de Marseille dispose d’un effectif plus complet et de davantage de qualités individuelles pour prendre le dessus sur le SCO d’Angers. Les Phocéens ont également retrouvé un peu de confiance en championnat grâce à leur victoire sur la pelouse de Troyes (0-2). Face à une formation angevine qui vient d’encaisser cinq buts à Brest et qui devra composer avec plusieurs absences défensives, les hommes de Bruno Genesio auront des opportunités pour faire la différence.

Mais plusieurs éléments incitent à la prudence. L’OM reste sur une nouvelle défaite européenne contre l’Olympiakos et pourrait manquer de fraîcheur physique après avoir disputé trois rencontres en huit jours. Les Marseillais ont également montré des difficultés à enchaîner les bonnes performances depuis le début de la saison. De son côté, Angers aura bénéficié d’une semaine complète pour préparer ce rendez-vous et cherchera à réagir devant son public après son lourd revers à Brest.

Les cotes d’Angers – OM

Pari Cote Victoire d’Angers 3,15 Match nul 3,80 Victoire de l’OM 2,08

Notre pronostic : match nul, coté à 3,80

Nous misons sur un match nul entre Angers et l’Olympique de Marseille. Si les Phocéens possèdent davantage de qualités offensives et pourraient profiter des absences dans la défense angevine pour trouver le chemin des filets, leur irrégularité et l’accumulation des rencontres risquent de leur jouer des tours. Le SCO, désireux de se racheter après sa lourde défaite à Brest, devrait afficher un visage plus conquérant devant son public. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, au cours de laquelle Marseille pourrait manquer de fraîcheur pour conserver un éventuel avantage au score.

Notre score : Angers 1-1 OM.