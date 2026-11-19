Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre Lorient et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Lorient reçoit ce dimanche (17h15) le Stade Rennais, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un derby breton entre les Merlus, dixièmes au classement, et des Rennais décevants, qui ne pointent qu’à la huitième place après 10 journées et tenteront de se relancer sur la pelouse du Moustoir.

Ligue 1 – Lorient vs Stade Rennais

Dimanche 22 novembre 2026 · 17h15 · Stade du Moustoir

FC Lorient : confirmer son succès au Havre et se rapprocher du Top 6

Le FC Lorient réalise un début de saison plutôt encourageant pour sa deuxième année consécutive dans l’élite. Après dix journées de Ligue 1, les Merlus occupent la dixième place du classement, à proximité des équipes qui ambitionnent de décrocher une qualification européenne. Une situation satisfaisante pour une formation dont l’objectif principal reste de s’installer durablement en première division.

L’une des principales satisfactions lorientaises concerne le secteur défensif. Avec seulement huit buts encaissés depuis le début du championnat, les hommes d’Alexandre Dujeux possèdent l’une des meilleures défenses de Ligue 1. Une solidité qui leur permet de rester compétitifs, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés à développer leur jeu offensif.

Les résultats des Merlus restent néanmoins irréguliers. Avant la trêve internationale, Lorient avait notamment été tenu en échec par Angers (0-0), avant de s’incliner à domicile contre le Stade Brestois (0-2). Deux rencontres décevantes qui avaient freiné la progression des Lorientais au classement.

Mais les joueurs d’Alexandre Dujeux ont su réagir lors de leur dernière sortie. En déplacement sur la pelouse du Havre, lanterne rouge du championnat, ils se sont imposés (0-2), retrouvant ainsi le chemin de la victoire. Un succès important pour la confiance, qui leur permet d’aborder ce nouveau derby breton dans de meilleures dispositions.

La réception du Stade Rennais représente toutefois un défi plus relevé. Face à un adversaire qui possède davantage de qualités individuelles, Lorient devra notamment s’appuyer sur son organisation défensive pour limiter les occasions adverses. Les Merlus pourraient également chercher à exploiter les espaces dans le dos de la défense rennaise.

Le secteur offensif constitue justement l’une des interrogations avant cette rencontre. L’attaquant Baldé, auteur d’un but depuis son arrivée, est incertain, tandis que le jeune Koné pourrait être titularisé à la pointe de l’attaque. Ce dernier, qui compte un but et une passe décisive, aura une belle occasion de se montrer dans un rendez-vous particulièrement attendu.

Alexandre Dujeux pourrait également devoir se passer de Panos Katseris, déjà absent lors des trois dernières rencontres. Le piston droit, auteur de trois passes décisives cette saison, représente une solution importante dans l’animation offensive lorientaise. Le défenseur Souleymane Touré, sorti sur blessure contre Le Havre, demeure lui aussi incertain.

Enfin, Lorient aura l’occasion de confirmer sa supériorité récente dans les derbys face au Stade Rennais. Les Merlus avaient remporté les deux confrontations de la saison précédente, un historique qui pourrait leur donner un supplément de confiance avant de retrouver leur voisin breton.

Stade Rennais : mettre fin à une mauvaise série et retrouver des ambitions européennes

Le Stade Rennais traverse une première partie de saison compliquée. Attendus parmi les prétendants aux places européennes, les Rouge et Noir occupent seulement la huitième place de Ligue 1 après dix journées. Un classement décevant pour une formation qui espérait jouer les premiers rôles et qui doit désormais retrouver de la régularité pour ne pas se laisser distancer.

Les hommes de Franck Haise ont notamment connu une période difficile avant la trêve internationale. Sur leurs six dernières rencontres toutes compétitions confondues, ils n’ont remporté qu’une seule victoire. Une série insuffisante pour une équipe qui ambitionne de retrouver les compétitions européennes la saison prochaine.

Les Rennais restent notamment sur une lourde défaite contre l’OGC Nice (5-2), suivie d’un match nul face à l’Olympiakos (0-0) en Ligue Europa, puis d’un nouveau revers contre le LOSC (1-2). Trois rencontres sans victoire qui ont confirmé les difficultés des Rouge et Noir à enchaîner les performances convaincantes.

Le bilan à l’extérieur apparaît encore plus préoccupant. Rennes a perdu ses trois derniers déplacements en Ligue 1, concédant notamment de lourdes défaites sur les pelouses de l’Olympique Lyonnais (4-0), du Paris FC (4-3) et de Nice (5-2). Des résultats qui mettent en évidence les problèmes défensifs rencontrés par les hommes de Franck Haise loin de leurs bases.

Ce déplacement au Moustoir pourrait néanmoins permettre aux Rennais de repartir de l’avant. La trêve internationale a offert au staff plusieurs jours pour travailler et tenter de corriger les lacunes observées lors des dernières rencontres. Les Rouge et Noir auront également à cœur de prendre leur revanche après leurs deux défaites contre Lorient la saison passée.

Sur le plan offensif, Rennes possède plusieurs arguments intéressants. Arrivé cet été, Boulaye Dia semble notamment avoir trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs. Auteur de cinq buts en Ligue 1, l’attaquant sénégalais a marqué lors de quatre des cinq dernières rencontres de son équipe. Son efficacité pourrait constituer l’une des principales armes rennaises dans ce derby.

Franck Haise pourrait également enregistrer le retour d’Estéban Lepaul. Absent depuis environ un mois, le meilleur buteur rennais en championnat, avec sept réalisations, a repris l’entraînement collectif en début de semaine. Sa présence reste toutefois incertaine, et le staff devra déterminer s’il est suffisamment remis pour participer à la rencontre.

En revanche, Przemysław Frankowski devrait manquer ce déplacement. Touché pendant la trêve internationale, le piston polonais n’a pas pu rejoindre sa sélection et semble se diriger vers un forfait. Une absence qui pourrait obliger Franck Haise à revoir son organisation sur le côté droit.

Enfin, le Stade Rennais devra également gérer son calendrier européen. Quelques jours après ce derby, les Rouge et Noir retrouveront la Ligue Europa avec une rencontre contre Nimègue. Mais avant cette échéance, ils devront tenter de mettre fin à leur mauvaise série en championnat pour retrouver un peu de sérénité.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre Lorient et le Stade Rennais tournent à l’avantage des Merlus. Lors de la saison 2025-2026, les Lorientais avaient remporté les deux derbys bretons, confirmant leur capacité à prendre le dessus sur leur voisin.

Lorient s’était notamment imposé très largement lors de l’une de ces rencontres (4-0), avant de décrocher une nouvelle victoire (2-0). Deux succès sans encaisser le moindre but, qui illustrent les difficultés rencontrées par les Rennais face à leur rival régional.

Ces résultats pourraient avoir leur importance sur le plan psychologique. Les joueurs lorientais savent qu’ils sont capables de faire déjouer les Rouge et Noir, tandis que ces derniers auront certainement envie de mettre fin à cette mauvaise série.

Le contexte sera néanmoins différent ce dimanche. Rennes cherche à retrouver de la confiance après plusieurs contre-performances, tandis que Lorient souhaite confirmer son dernier succès au Havre. Les deux formations auront donc de solides raisons de viser la victoire.

Les meilleurs buteurs

Lorient FCJean-Victor Makengo Buts 2 Matchs 10 Buts / match 0,20 Passes déc. 1 Aucun penalty Stade RennaisEsteban Lepaul Buts 7 Matchs 7 Buts / match 1,00 Passes déc. 0 4 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du FC Lorient : Mvogo – Adjei, Obaretin, Talbi – Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi – Makengo, Bernardeau – Koné.

Absent : Katseris (blessé).

Incertains : Baldé, Touré (blessés).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Cresswell, Ait Boudlal, Oliveira – Reynolds, Thomasson, Camara, Rongier, Nagida – Al-Tamari, Dia.

Absent : Frankowski (blessé).

Incertain : Lepaul (reprise).

Les joueurs à suivre

Mamadou Koné (FC Lorient) : Le jeune attaquant lorientais pourrait avoir une belle carte à jouer dans ce derby breton. Auteur d’un but et d’une passe décisive depuis le début de la saison, il pourrait profiter de l’incertitude entourant la présence de Baldé pour débuter à la pointe de l’attaque. Face à une défense rennaise qui a montré de nombreuses faiblesses lors de ses derniers déplacements, sa mobilité et sa capacité à attaquer les espaces pourraient faire la différence. Il devra toutefois se montrer efficace dans le dernier geste, car les occasions pourraient être moins nombreuses face à un adversaire possédant davantage de qualités individuelles. Une prestation convaincante lui permettrait également de gagner des points dans la hiérarchie offensive d’Alexandre Dujeux.

Boulaye Dia (Stade Rennais) : L’attaquant sénégalais représente actuellement l’une des principales satisfactions offensives du Stade Rennais. Avec cinq réalisations en Ligue 1, dont quatre inscrites lors des cinq dernières rencontres, Boulaye Dia semble avoir trouvé son rythme sous les couleurs rouge et noir. Sa capacité à se déplacer entre les défenseurs, à prendre la profondeur et à se montrer décisif dans la surface pourrait poser des problèmes à la solide arrière-garde lorientaise. Dans une équipe en manque de résultats, son efficacité sera particulièrement importante pour permettre aux Rennais de retrouver le chemin de la victoire. Il pourrait également bénéficier du retour éventuel d’Estéban Lepaul pour disposer de davantage de solutions offensives.

Notre pronostic pour Lorient – Stade Rennais

Malgré les difficultés rencontrées par le Stade Rennais depuis le début de la saison, les Rouge et Noir possèdent suffisamment de qualités individuelles pour faire la différence dans ce derby breton. Les hommes de Franck Haise auront également à cœur de mettre fin à leur mauvaise série à l’extérieur et de prendre leur revanche sur des Lorientais qui les avaient battus à deux reprises la saison dernière.

Nous imaginons donc une rencontre disputée et relativement ouverte, dans laquelle Lorient pourrait poser des problèmes à la défense rennaise. Mais la qualité offensive des visiteurs, notamment avec Boulaye Dia, et leur volonté de se relancer après plusieurs contre-performances pourraient finalement faire pencher la balance en leur faveur.

Les cotes de Lorient – Stade Rennais

Pari Cote Victoire de Lorient 2,70 Match nul 3,25 Victoire du Stade Rennais 2,25

Notre pronostic : victoire du Stade Rennais, cotée à 2,25

Pour ce derby breton, nous misons sur une victoire du Stade Rennais face au FC Lorient. Malgré leurs trois défaites consécutives à l’extérieur en Ligue 1, les Rouge et Noir disposent des arguments offensifs nécessaires pour mettre en difficulté la solide défense lorientaise. Face à des Merlus qui restent sur un succès au Havre (0-2), les hommes de Franck Haise devront toutefois afficher un visage plus convaincant, notamment sur le plan défensif. Nous voyons Rennes profiter de ses qualités individuelles et de son envie de revanche pour renouer avec la victoire au terme d’une rencontre serrée.

Notre score : Lorient 1-2 Stade Rennais