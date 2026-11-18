La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Buteur pour son premier rassemblement en équipe de France, Eli Junior Kroupi (Bournemouth, 20 ans) est au coeur d’une bataille au mercato entre le PSG et le FC Barcelone.

Le football français tient peut-être l’un de ses nouveaux phénomènes offensifs. À seulement 20 ans, Eli Junior Kroupi commence à se faire une place parmi les joueurs les plus suivis de sa génération. Son arrivée en équipe de France a été particulièrement remarquée, puisqu’il a trouvé le chemin des filets dès son premier rassemblement avec les Bleus.

Le PSG et Barcelone à l’affût pour Kroupi

Lors de la victoire française contre la Turquie à Bordeaux, dimanche, le joueur de Bournemouth a inscrit son premier but sous le maillot tricolore. Une réalisation qui vient confirmer les attentes placées en lui et qui ne devrait pas manquer d’attirer encore davantage l’attention des grands clubs européens.

Selon le journaliste David Ornstein, de The Athletic, deux grandes écuries seraient notamment susceptibles de se positionner sur le dossier : le PSG et le FC Barcelone. Les deux clubs suivent donc avec intérêt la situation du jeune attaquant, dont le profil présente plusieurs caractéristiques recherchées sur le marché européen. Sa capacité à évoluer à différents postes offensifs constitue notamment un argument supplémentaire.

Pour le PSG, l’opportunité de recruter un jeune international français à fort potentiel pourrait correspondre à la politique sportive menée ces dernières saisons. Le club parisien cherche régulièrement à attirer des joueurs capables de s’inscrire dans un projet à long terme. Du côté du FC Barcelone, l’intérêt pour les jeunes talents offensifs reste également une constante. Kroupi pourrait représenter un profil intéressant pour renforcer les solutions offensives catalanes.

Bournemouth réclame une fortune pour son attaquant

Mais attirer Eli Junior Kroupi ne sera pas une opération facile. Le joueur est actuellement sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2030, ce qui place le club anglais en position de force dans les éventuelles négociations. Sa valeur marchande serait estimée à environ 70 millions d’euros. Un montant conséquent qui pourrait refroidir certains prétendants, même si le potentiel du Français justifie l’intérêt qu’il suscite.

Bournemouth n’a donc aucune obligation de se séparer rapidement de son attaquant. Avec un contrat longue durée, les dirigeants anglais peuvent prendre leur temps et attendre une proposition correspondant à leurs exigences.

Pour le PSG comme pour Barcelone, le dossier nécessiterait ainsi une véritable réflexion financière. Une éventuelle offensive lors du prochain mercato dépendra notamment des conditions réclamées par le club anglais.

Zidane sous le charme de la polyvalence de Kroupi

Autre élément intéressant dans l’ascension du jeune Français : les compliments de Zinédine Zidane. L’ancien numéro 10 des Bleus ne tarit pas d’éloges au sujet de Kroupi, notamment concernant sa polyvalence dans le secteur offensif.

Cette capacité à évoluer à différents postes représente un avantage important pour un joueur qui découvre progressivement le très haut niveau international. Kroupi possède un profil offensif capable d’offrir plusieurs solutions à son entraîneur, ce qui renforce encore son attractivité. Son premier but avec les Bleus pourrait également lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. À 20 ans, il dispose encore d’une belle marge de progression et pourrait rapidement devenir un élément important de la sélection française.

Entre ses performances avec Bournemouth, ses premiers pas réussis en équipe de France et l’intérêt annoncé du PSG et du FC Barcelone, Eli Junior Kroupi change progressivement de dimension. Le prochain mercato pourrait donc être particulièrement animé autour de son avenir. Toutefois, rien n’indique pour le moment qu’un transfert soit imminent.