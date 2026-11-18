Si Florian Thauvin reste le patron du RC Lens, un de ses coéquipiers a fait fureur pendant la trêve internationale.

Mezian Mesloub est devenu une légende. À seulement 17 ans, le jeune attaquant du RC Lens vient de réaliser un exploit retentissant sous le maillot des Espoirs portugais.

Mezian Mesloub frappe très fort avec le Portugal

Pas encore véritablement lancé sous les ordres de son nouvel entraîneur au RC Lens Didier Digard, le jeune talent a choisi la scène internationale pour montrer toute l’étendue de son potentiel. Entré en jeu à la 72e minute, Mesloub a inscrit le but de la victoire à cinq minutes du terme. Une réalisation décisive qui a permis au Portugal de s’imposer, mais surtout d’entrer dans l’histoire de sa sélection.

Avec ce but, Mezian Mesloub est devenu, à 17 ans et 9 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection U21 portugaise. Une performance remarquable pour celui qui ne disputait que sa quatrième apparition avec cette équipe. Le Lensois efface ainsi des tablettes un certain Geovany Quenda, actuel attaquant de Chelsea, qui détenait précédemment ce record à 18 ans, 1 mois et 5 jours.

Mesloub frappe donc un très grand coup et confirme qu’il fait partie des jeunes talents à suivre du football portugais. Inscrire un but décisif à cet âge est déjà une belle performance. Le faire en établissant un record historique donne évidemment une autre dimension à son exploit.

Un signal fort envoyé à Digard au RC Lens

Cette performance ne devrait pas passer inaperçue dans l’environnement du RC Lens. Si Mezian Mesloub n’a pas encore eu l’occasion de se montrer auprès de son nouvel entraîneur, ses prestations internationales pourraient rapidement changer la donne.

Didier Digard dispose désormais d’un élément supplémentaire à observer dans son effectif. À 17 ans, l’attaquant possède encore une importante marge de progression, mais son efficacité et sa capacité à faire basculer une rencontre constituent déjà des arguments intéressants.

Florian Thauvin reste le patron offensif des Sang et Or, mais la relève semble également avoir de sérieux arguments à faire valoir. Reste maintenant à savoir si Mezian Mesloub parviendra à transposer ses performances internationales sous le maillot du RC Lens.