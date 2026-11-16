La situation difficile traversée par le RC Lens touche Florian Thauvin (33 ans) au plus haut point.

La débâcle face à Côme aurait laissé des traces importantes dans le vestiaire du RC Lens. Mais au-delà du résultat sportif, c’est surtout l’attitude de certains joueurs après la débâcle historique contre Côme (1)9) qui aurait provoqué des tensions.

Thauvin très touché par la situation au RC Lens

Mohamed Toubache-Ter a livré des informations particulièrement révélatrices : « Après la débâcle face à Côme, certains joueurs étaient tout sourire… ce qui a froissé et scandalisé de nombreux cadres du vestiaire. Pour n’en retenir qu’un, Thauvin est très touché de la situation. » Une déclaration qui en dit long sur le climat qui entourerait actuellement le groupe du RC Lens. Le comportement de certains éléments aurait profondément déplu à plusieurs cadres, qui n’auraient visiblement pas digéré cette attitude après une telle déconvenue.

Cette information constitue forcément un sujet de préoccupation pour Didier Digard. Le nouvel entraîneur du RC Lens a besoin de s’appuyer sur ses cadres pour remettre son équipe sur les rails. Or, Thauvin représente un élément important du collectif artésien. À 33 ans, le champion du monde 2018 apporte son expérience, sa personnalité et ses qualités techniques. Cette saison, il assume également un rôle majeur dans l’animation offensive et le leadership de l’équipe. Le voir aussi marqué par les événements n’est donc pas une bonne nouvelle pour le nouveau technicien.

Digard doit rapidement ressouder le vestiaire du RC Lens

Digard devra notamment réussir à remobiliser ses joueurs les plus expérimentés, mais aussi à rétablir une cohésion entre les différents membres du vestiaire. Après les révélations concernant l’état d’esprit du groupe, les interrogations se multiplient autour du RC Lens. Entre les résultats décevants, l’instabilité sportive et les tensions évoquées après le match contre Côme, le chantier du nouvel entraîneur semble considérable.

Le technicien devra rapidement trouver les mots pour redonner confiance à ses joueurs et éviter que les frustrations ne prennent davantage de place. Florian Thauvin sera notamment un joueur à suivre. Son implication et son importance dans le collectif font de lui un relais potentiel essentiel pour Didier Digard. Il a besoin de retrouver un vestiaire uni. Et le moral de son capitaine sera l’un des éléments à surveiller dans cette mission de reconstruction.