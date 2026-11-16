Flashback, il y a un an : De la sérénité de Risser à la tempête Digard : le RC Lens a tout changé

Il y a un an, le RC Lens soufflait après la frayeur autour de Robin Risser, rassuré par des examens médicaux. Aujourd’hui, c’est tout le club qui cherche son souffle au cœur d’une crise de confiance et d’identité.

Risser, Strasbourg et une année où Lens croyait encore en sa stabilité

Le 16 novembre 2025, les supporters lensois vivaient une de ces journées où le soulagement l’emporte sur l’inquiétude. Robin Risser, jeune gardien formé au club, venait tout juste de quitter le terrain avec les Espoirs après un choc à la tête. L’angoisse d’une commotion planait, mais les premiers examens étaient tombés : pas de symptômes inquiétants, pas de protocole activé. Risser pouvait postuler face au RC Strasbourg, son club formateur, pour un rendez-vous à Bollaert qui avait tout d’un clin d’œil du destin. Ce jour-là, le Racing surfait encore sur une vague de stabilité, avec une équipe encadrée, un effectif reconnu et des automatismes qui rassuraient autant les tribunes que les observateurs. L’actualité du club, c’était Risser, les promesses de la jeunesse et cette capacité à gérer, presque sereinement, les coups durs du quotidien. En un mot : la continuité.

Un an plus tard : la tempête souffle, Digard débarque et la stabilité s’envole

Douze mois plus tard, la photographie du RC Lens n’a plus rien à voir. Exit la sérénité d’un club qui maîtrise son destin : la crise est partout, du vestiaire à la direction. Didier Digard vient d’être nommé entraîneur dans la précipitation, au terme d’un feuilleton qui a vu partir Toppmöller puis Cahuzac, et où les manœuvres de coulisses se sont multipliées. Le choix de Digard, loin de faire l’unanimité, cristallise les doutes. Les supporters, consultés par sondage, sont massivement opposés à sa nomination et peinent à reconnaître le projet qui les faisait vibrer. L’audit du staff, les tensions internes, les désaccords sur les agents et les rumeurs de règlements de comptes : le RC Lens version 2026 cherche son cap, balloté par les remous et les départs.

Le contraste est saisissant. Il y a un an, on s’inquiétait pour un gardien de but, on se rassurait devant la solidité d’un groupe. Aujourd’hui, c’est l’ensemble de la maison sang et or qui vacille, contrainte de se réinventer dans l’urgence. Le dossier Risser, alors simple épisode de gestion médicale, fait figure de vestige d’une époque où Lens tenait encore debout. En 2026, le Racing lutte pour retrouver ce qu’il a perdu en chemin : une stabilité qui, un an plus tôt, semblait presque naturelle.