RC Lens : la vérité éclate sur l’échec Pierre Sage, et c’est très moche !

Le retour de Pierre Sage à Lens aurait été victime de manœuvres internes, avec une fuite qui aurait précipité l’échec du dossier au profit de Didier Digard.

Le feuilleton Pierre Sage au RC Lens prend une tournure particulièrement embarrassante. Alors que l’ancien entraîneur des Sang et Or semblait être une piste sérieuse pour retrouver le banc artésien après son départ de Crystal Palace, son retour aurait finalement été compromis par des tensions au sein même du club.

C’est Mohamed Toubache-Ter qui avance des informations particulièrement sensibles sur ce dossier. Selon l’insider, une rencontre secrète aurait eu lieu entre Pierre Sage et la direction lensoise. Mais les discussions auraient rapidement été fragilisées par une fuite dans les médias.

Une fuite qui aurait tout fait capoter ?

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, cette divulgation aurait été volontaire. L’objectif supposé ? Mettre Crystal Palace au courant des discussions avec Lens et pousser le club anglais à retenir Pierre Sage, alors que son avenir n’était pas encore réglé.

Une situation qui aurait fortement refroidi le technicien français. Sage n’aurait pas apprécié de voir son possible retour à Bollaert exposé de cette manière et n’aurait plus souhaité revenir dans de telles conditions.

Le duo Benjamin Parrot – Jean-Louis Leca est notamment pointé du doigt dans ces révélations. Les deux dirigeants auraient été davantage favorables à une autre solution pour le banc lensois.

Didier Digard, le choix privilégié en interne ?

Derrière cet épisode, Didier Digard aurait progressivement pris l’avantage. Son profil présentait notamment un intérêt financier pour le RC Lens, dans un contexte où le club devait déjà supporter plusieurs indemnités liées aux limogeages de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac.

Autre élément évoqué : l’influence de Meïssa N’Diaye, agent de plusieurs joueurs lensois, et pas des moindres (Thauvin, Baidoo, Ganiou, Mesloub). Selon les informations relayées, certains de ses joueurs seraient prêts à soutenir le projet de Didier Digard. Finalement, le technicien français a bien été nommé à la tête des Sang et Or. Mais les circonstances de cet échec autour de Pierre Sage soulèvent de sérieuses questions sur les coulisses de la décision.

Une chose est sûre : le RC Lens n’a peut-être pas terminé de régler ses comptes en interne.