RC Lens : les internationaux envoient un signal fort au nouvel entraîneur

Plusieurs joueurs du RC Lens se sont distingués vendredi avec leur sélection. Amadou Haidara, Hervé Koffi et le jeune Mezian Mesloub ont tous connu la victoire, au lendemain de la nomination de Didier Digard sur le banc artésien.

Haidara décisif avec le Mali

Après la passe décisive de Saud Abdulhamid lors du succès de l’Arabie Saoudite contre la Corée du Sud (3-2), Amadou Haidara a lui aussi brillé sur la scène internationale. Le milieu du RC Lens a participé à la victoire du Mali face au Rwanda (3-2), vendredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Alors que les Aigles étaient menés, le Lensois a remis de la tête un coup franc repoussé par le gardien rwandais. Kamory Doumbia a profité de cette remise pour égaliser à la 43e minute. Titulaire, Haidara a disputé 65 minutes avant de quitter le terrain lorsque les deux équipes étaient encore à égalité (2-2), comme le rapporte Lensois.com.

Le Mali a finalement fait la différence grâce à Mamady Camara à la 84e minute. Avec neuf points, les Aigles occupent la tête de leur groupe, trois longueurs devant le Rwanda. Les deux sélections se retrouveront mardi à 20 heures, cette fois sur le sol rwandais.

Koffi garde encore sa cage inviolée

Prêté par le Racing à l’Union Saint-Gilloise, Hervé Koffi a également vécu une soirée positive. Le gardien a signé son dixième clean-sheet de la saison, toutes équipes et compétitions confondues, lors de la victoire du Burkina Faso contre la Mauritanie (1-0).

Les Étalons partagent désormais la tête de leur groupe avec sept points. Une nouvelle prestation solide pour Koffi, qui continue d’accumuler les références loin de l’Artois, à l’heure où plusieurs Lensois sont récompensés pour leurs performances.

Mesloub poursuit son ascension avec le Portugal

À seulement 17 ans, Mezian Mesloub a honoré sa deuxième convocation avec le Portugal Espoirs. Aligné sur l’aile droite dans un 4-2-3-1, le jeune Lensois a pris part au succès obtenu en Angleterre (1-0), à Bristol. Il a joué 70 minutes, tandis qu’Afonso Moreira a inscrit l’unique but de la rencontre à la 28e minute.

Le Portugal, en préparation pour l’Euro Espoirs 2027, recevra la Norvège mardi à Faro (18h30). Cette nouvelle apparition confirme la percée de cet élément prometteur, qui franchit rapidement les étapes malgré son jeune âge.

Des nouvelles encourageantes pour Didier Digard

Ces prestations interviennent au moment où le RC Lens vient de confier son équipe première à Didier Digard. Le technicien s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2028.

Officiel : Didier Digard est le nouvel entraîneur du RC Lens. Le technicien dirigera l’équipe première jusqu’en juin 2028. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2121359190195351880

Le nouvel entraîneur lensois pourra donc récupérer des internationaux en confiance. Haidara, Koffi et Mesloub devront toutefois encore disputer une rencontre mardi avant de retrouver la Gaillette.