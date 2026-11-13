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RC Lens Mercato : Digard déjà menacé de perdre un gros joueur cet hiver ?

Par William Tertrin1 min de lecture
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

Courtisé par plusieurs formations européennes, Ismaëlo Ganiou pourrait devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato hivernal du RC Lens, alors que Didier Digard vient d’être nommé sur le banc artésien.

Le RC Lens pourrait bien devoir faire face à de nouvelles convoitises autour de l’un de ses jeunes talents. Ismaëlo Ganiou attirerait notamment l’attention de l’AC Milan, à l’approche du mercato hivernal.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, relayées ce vendredi, les dirigeants milanais auraient déjà pris des renseignements sur la situation du défenseur lensois. Les Rossoneri apprécieraient particulièrement son profil et suivraient son évolution avec attention dans l’optique du prochain marché des transferts.

Le RC Lens face à l’intérêt grandissant pour Ismaëlo Ganiou

Cet intérêt italien n’est pas totalement nouveau. L’été dernier, l’AC Milan avait déjà manifesté un intérêt concret pour le jeune défenseur. Comme l’avait révélé L’Équipe, le club lombard avait même tenté de convaincre directement le joueur avant que celui-ci ne décide de poursuivre son aventure en Artois.

Un choix récompensé par une prolongation de contrat officialisée en août dernier. Ismaëlo Ganiou est désormais lié au RC Lens jusqu’en juin 2030, un élément qui place les dirigeants lensois en position de force face aux éventuels prétendants.

Reste que le retour de l’AC Milan dans ce dossier confirme l’attractivité grandissante d’Ismaëlo Ganiou sur le marché européen, même s’il est actuellement blessé. Reste à voir si les Sang et Or accepteront de se séparer de leur meilleur élément cet hiver. Pour Didier Digard, nouveau coach lensois, cette arrivée pourrait donc s’accompagner d’un premier dossier sensible à gérer…

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