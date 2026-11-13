RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?

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Selon nos informations, Pierre Sage négocie l’arrivée de plusieurs adjoints avant son grand retour au RC Lens.

Le possible retour de Pierre Sage au RC Lens prend de l’épaisseur. Et le dossier ne se limite pas à la question de son contrat. Selon nos informations, le technicien négocie l’arrivée de plusieurs adjoints pour l’accompagner dans sa nouvelle mission en Artois.

Le RC Lens prêt à patienter, deux adjoints toujours en place

Lors de son précédent passage au RC Lens, en juin 2025, il n’avait été accompagné que par Jamal Alioui. Cette fois, l’entraîneur souhaiterait disposer d’un encadrement plus complet pour travailler dans de meilleures conditions et mettre en place son projet, d’autant que Cédric Berthelin et Éric Sikora ne sont pas ses meilleurs relais. Un point important dans les discussions, alors que Sage aurait déjà accepté de revoir son salaire anglais à la baisse. Malgré cet effort, ses revenus resteraient supérieurs à ceux qu’il percevait au RC Lens la saison dernière.

Le volet financier semble donc avoir avancé, même si les contours définitifs de son retour restent à régler. Du côté du Racing, la situation semble relativement maîtrisée à court terme. Selon L’Équipe, Bilal Hamdi et Vincent Carlier n’ont pas été licenciés à la suite du départ de Yannick Cahuzac. Les deux adjoints sont donc en mesure de gérer le groupe à la reprise de l’entraînement, prévue ce vendredi matin. Cette continuité offre un peu de temps à la direction lensoise pour finaliser le dossier sans précipitation.

Un dénouement au RC Lens attendu ce week-end

Le club serait prêt à patienter afin de trouver un accord avec Sage et de définir les conditions de son éventuelle arrivée. Le technicien, lui, devrait rester attentif aux moyens mis à sa disposition. Il ne ferait toutefois pas de ses exigences un obstacle insurmontable : si les différentes parties parviennent à s’entendre, son retour pourrait rapidement se concrétiser.

Les prochaines heures s’annoncent donc décisives. Entre les discussions salariales, la composition du staff et les derniers détails de l’accord, plusieurs éléments doivent encore être réglés avant une éventuelle officialisation. Un dénouement est attendu ce week-end.