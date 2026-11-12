RC Lens : le retour de Sage pourrait faire plusieurs victimes, Oughourlian prêt à sévir ?

Alors que Joseph Oughourlian souhaite retrouver Pierre Sage sur le banc lensois, plusieurs points restent à régler. Et la composition du futur staff pourrait bien devenir un sujet central des discussions.

Le retour de Pierre Sage au RC Lens prend de l’épaisseur, mais le dossier est loin d’être bouclé. Comme le rapporte RMC Sport, l’entraîneur français, désormais libre après son départ de Crystal Palace, est ouvert à l’idée de retrouver l’Artois. Joseph Oughourlian en a même fait sa priorité pour succéder à Yannick Cahuzac.

Mais attention à ne pas aller trop vite. Si les deux parties semblent partager une réelle envie de se retrouver, aucun accord total n’a encore été trouvé, contrairement à ce que rapport Foot Mercato. Et les discussions ne se limitent pas à la question financière.

C’est justement ce qu’a souligné Mohamed Toubache-Ter sur X, avec une formule qui en dit long sur les rapports de force autour de ce dossier : « Pour satisfaire Pierre Sage, Joseph Oughourlian peut sacrifier n’importe qui… »

Le staff de Pierre Sage, un point sensible des négociations ?

Derrière cette sortie, une question mérite particulièrement d’être posée : quelle sera la composition du prochain staff technique lensois en cas de retour de Pierre Sage ? Le technicien pourrait logiquement souhaiter retrouver des collaborateurs en qui il a confiance et avec lesquels il partage ses méthodes de travail. Un élément loin d’être secondaire, alors que le Racing vient de connaître deux changements d’entraîneur en quelques mois, avec les passages de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac.

La question de l’organisation sportive et des hommes qui accompagneront le futur entraîneur pourrait donc rapidement devenir un sujet de discussion. Sage voudra-t-il reconstruire son propre environnement de travail ? Certains membres de l’encadrement actuel devront-ils laisser leur place pour faciliter son retour ?

Pour rappel, lors de son arrivée au RC Lens à l’été 2025, Pierre Sage n’avait pu faire venir qu’un seul adjoint : Jamal Alioui. Sa volonté de retrouver Rémy Vercoutre, qu’il souhaitait installer au poste d’entraîneur des gardiens, n’avait également pas abouti, le club ayant préféré conserver Cédric Berthelin.

À Crystal Palace, le technicien français avait bénéficié de davantage de liberté, puisqu’il était accompagné de trois adjoints : Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard. Reste à savoir s’il souhaitera retrouver ce même encadrement en cas de retour en Artois, et surtout si Joseph Oughourlian sera prêt à lui donner satisfaction. Un sujet potentiellement épineux, alors que le staff lensois est déjà bien fourni, au moins en nombre.

Oughourlian prêt à revoir l’organisation du Racing ?

Le message de Toubache-Ter laisse en tout cas entendre que le président lensois pourrait devoir faire des choix importants pour convaincre son ancien entraîneur. Et pas uniquement sur le plan salarial.

Après une saison exceptionnelle conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une première Coupe de France dans l’histoire du club, Pierre Sage dispose d’arguments solides pour défendre ses conditions.

Pour Joseph Oughourlian, l’enjeu est tout aussi important : retrouver un entraîneur capable de remettre le Racing sur les rails après une période particulièrement agitée.

Reste désormais à savoir jusqu’où le patron lensois sera prêt à aller pour faire revenir celui qu’il considère comme l’homme de la situation. Car si les retrouvailles semblent possibles, elles devront aussi se construire autour d’un projet sportif et d’un staff dans lesquels Pierre Sage pourra pleinement s’investir.