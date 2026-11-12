RC Lens : c’est officiel, cet ancien coach de l’OM ne remplacera pas Cahuzac

EXCLU BUT!

Ancien entraîneur de l’OM, avec qui il a été vice-champion de France en 2013, Élie Baup (71 ans) n’est pas candidat à la succession de Yannick Cahuzac au RC Lens.

Le RC Lens est une nouvelle fois à la recherche d’un entraîneur. Après avoir remercié Dino Toppmöller en septembre, les dirigeants lensois ont décidé de mettre fin à la mission de Yannick Cahuzac, quelques jours après la lourde défaite contre Côme (1-9) en Ligue des champions et le revers face à l’OM (1-2) en Ligue 1. Le club doit désormais rapidement trouver un nouveau technicien pour tenter de redresser la situation.

Élie Baup ferme la porte au RC Lens

Dans ce contexte, plusieurs profils sont évoqués. Habib Beye a notamment été cité parmi les candidats potentiels, tandis que Pierre Sage apparaît comme une piste prioritaire selon les dernières informations. Le nom de Rudi Garcia a enfin été murmuré ces dernières heures. Mais un autre ancien entraîneur de l’OM ne viendra pas renforcer la liste des prétendants : Élie Baup.

Interrogé par But!, l’ancien technicien de l’OM a été très clair sur une éventuelle succession de Yannick Cahuzac. À 71 ans, Baup n’a aucune intention de reprendre du service sur un banc professionnel. « Moi candidat ? Ah, non, je vous rassure (rires) ! C’est fini pour moi tout ça. Je ne sais pas ce qu’ils font en ce moment à Lens mais, moi, je n’entraîne plus depuis un petit moment », a-t-il expliqué.

Baup coule des jours heureux dans les Pyrénées

L’ancien entraîneur de l’OM n’a d’ailleurs pas disparu du monde du sport. Il occupe désormais un rôle de team manager dans un club de VTT, où il accompagne des jeunes catégories U17 et U19 depuis trois ans, au pied des Pyrénées. « Je suis loin de tout », a-t-il également précisé.

Élie Baup conserve malgré tout un lien particulier avec le football français. Passé notamment par l’OM, il avait conduit le club phocéen à la deuxième place de Ligue 1 en 2013, derrière le PSG. Mais l’idée d’un retour sur un banc ne semble plus du tout d’actualité.