OM : après Lens, Genesio a définitivement écarté un joueur

Pas convaincu par Faris Moumbagna (26 ans), le staff de Bruno Genesio ne le convoquera plus à l’OM.

L’aventure de Faris Moumbagna à l’OM semble toucher à sa fin. Arrivé avec l’ambition de s’imposer dans le secteur offensif phocéen, l’attaquant camerounais semble aujourd’hui avoir perdu toute considération aux yeux de Bruno Genesio et de son encadrement. Son absence des dernières compositions n’aurait rien d’un simple choix ponctuel.

Bruno Genesio ne croit plus en Faris Moumbagna

L’Équipe, une décision beaucoup plus radicale aurait été prise en interne : le joueur ne devrait plus apparaître sur les feuilles de match de l’OM. Le point de rupture remonterait à la défaite contre l’Olympiakos (0-1). Entré en cours de rencontre, Moumbagna n’aurait absolument pas convaincu le staff marseillais. Son passage sur la pelouse aurait même définitivement refroidi les derniers espoirs de l’encadrement technique. Dans la foulée de cette rencontre, la décision aurait été prise de ne plus le convoquer.

Le constat serait particulièrement sévère en interne. Toujours selon L’Équipe, les différentes composantes de l’OM partageraient le même sentiment : le Camerounais ne serait actuellement pas en mesure d’apporter une réelle plus-value à l’équipe, y compris avec un temps de jeu limité. Une situation qui explique pourquoi son nom a progressivement disparu des discussions sportives. Pour Genesio, les places dans le groupe doivent revenir aux joueurs capables de répondre immédiatement aux exigences de son système. Et dans cette logique, Moumbagna semble désormais hors course. Le technicien marseillais préfère s’appuyer sur des profils auxquels il accorde davantage de crédit, même lorsque ceux-ci occupent des rôles secondaires.

Le coach de l’OM a choisi ses hommes

Cette mise à l’écart intervient dans un contexte où Bruno Genesio a clairement établi ses relais au sein du vestiaire. Malgré la perte du brassard, Pierre-Emile Højbjerg conserve une place centrale dans la hiérarchie et demeure un interlocuteur privilégié de l’entraîneur. Geoffrey Kondogbia et Neal Maupay bénéficient également de la confiance du staff dans des rôles moins importants. Des joueurs qui, contrairement à Moumbagna, restent dans les plans de l’encadrement. Le message envoyé au groupe est limpide : les statuts ne suffisent pas, et chaque joueur doit démontrer sa capacité à répondre aux attentes du staff. Moumbagna semble avoir perdu cette bataille.

À 26 ans, cette situation représente forcément un sérieux coup d’arrêt pour l’ancien attaquant marseillais. Ne plus être convoqué signifie perdre toute possibilité de retrouver du rythme en compétition et rend son avenir sportif particulièrement incertain. La question d’un départ pourrait donc rapidement se poser. Si la tendance se confirme, un changement d’environnement pourrait apparaître comme la meilleure solution pour relancer une carrière aujourd’hui à l’arrêt à Marseille. Pour l’OM, il faudra également réfléchir à la gestion d’un joueur qui ne semble plus entrer dans les plans de Bruno Genesio.