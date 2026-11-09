OM : une sanction est tombée en Coupe d’Europe !

L’UEFA a infligé une lourde amende à l’OM après les débordements de ses supporters lors de la réception de l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa.

Lors de la défaite face à l’Olympiakos (0-1), le 15 octobre dernier en Ligue Europa, les supporters de l’Olympique de Marseille s’étaient fait remarquer dans les tribunes de l’Orange Vélodrome. Les ultras du Virage Sud avaient notamment fait craquer de nombreux fumigènes et déployé des banderoles hostiles au club grec. Des débordements qui exposaient l’OM à une sanction de l’UEFA.

Un tifo provocateur déployé par le Commando Ultra

Parmi les animations déployées ce soir-là, le Commando Ultra avait notamment réalisé un immense tifo représentant un doigt d’honneur, accompagné d’un message en grec visant l’Olympiakos. Une provocation qui s’inscrivait dans le contexte de l’amitié entre les supporters marseillais et ceux de l’AEK Athènes, grand rival du club du Pirée. Ce tifo n’est pas passé inaperçu auprès de l’instance européenne.

L’UEFA inflige 80 500 euros d’amende à l’OM

Et la sanction est tombée ce mardi. Comme le rapporte La Provence, l’UEFA a infligé une amende de 80 500 euros à l’Olympique de Marseille pour l’utilisation d’engins pyrotechniques et le déploiement de banderoles lors de cette rencontre. Une lourde sanction qui ne constitue évidemment pas une bonne nouvelle pour les finances du club phocéen, déjà engagé dans une cure d’austérité depuis cet été.