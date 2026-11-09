OM : après sa rédemption, Abdallah envoie un message qui fait parler !

Mis à l’écart par Bruno Genesio il y a une semaine, Keyliane Abdallah a signé un retour fracassant en offrant la victoire à l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1). Une véritable revanche pour le jeune attaquant marseillais, qui a ensuite publié un message énigmatique sur Instagram. Une manière de répondre à ses détracteurs et de remercier ceux qui ont toujours cru en lui ?

Quelle semaine pour Keyliane Abdallah ! Il y a encore quelques jours, le jeune attaquant de l’OM traversait une période particulièrement délicate. Pointé du doigt par Bruno Genesio après son entrée en jeu décevante contre Le Havre (4-3), le Minot avait été écarté du groupe professionnel et envoyé en réserve. Une décision forte de l’entraîneur olympien, agacé par le manque d’investissement de son joueur. Mais plutôt que de baisser les bras, Abdallah a visiblement retenu la leçon. Réintégré en début de semaine après une discussion avec son coach, il a parfaitement saisi sa chance dimanche soir à Bollaert. Entré à la 78e minute à la place d’Amine Harit, l’ailier de 20 ans n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire basculer la rencontre en inscrivant le but de la victoire face au RC Lens. Une délivrance pour l’OM, mais surtout une formidable revanche personnelle !

Abdallah remercie ses soutiens et semble répondre à ses détracteurs !

Et le jeune Marseillais ne s’est pas contenté de faire parler ses pieds ! Quelques heures après son but décisif, Keyliane Abdallah a publié une story Instagram particulièrement évocatrice, relayée par le compte X Massilia Zone. Sur une première image, on aperçoit le joueur célébrer sa réalisation avec ses coéquipiers à Lens. Sur une seconde, deux tribunes sont représentées : l’une presque vide, accompagnée du mot « Support », et l’autre bien remplie, avec la mention « Congratulations ». Une manière de rappeler que les soutiens sont parfois beaucoup moins nombreux dans les moments difficiles que lorsqu’il s’agit de féliciter un joueur après une réussite ?

Difficile de ne pas y voir un clin d’œil à la semaine mouvementée traversée par Abdallah. Après son entrée compliquée contre Le Havre, le jeune Olympien avait subi les critiques de son entraîneur, avant de perdre temporairement sa place dans le groupe professionnel. Bruno Genesio avait toutefois tenu à préciser que cette mise à l’écart n’avait pas vocation à le punir, mais bien à le faire progresser. « Je suis là pour les faire progresser », avait notamment expliqué le technicien, satisfait de leur discussion en début de semaine.

Et force est de constater que le message semble avoir été entendu ! Face à Lens, Abdallah n’a pas seulement inscrit un but décisif : il a aussi affiché une détermination et un investissement qui avaient justement fait défaut lors de sa précédente apparition. Une réaction qui n’a pas échappé à Genesio, venu féliciter son joueur après la rencontre.

Reste désormais à savoir à qui s’adresse réellement cette publication Instagram. Aux supporters qui l’ont critiqué ces derniers jours ? À ceux qui ne lui apportent leur soutien que lorsqu’il marque ? Ou simplement à son entourage, pour le remercier d’avoir continué à croire en lui pendant cette période délicate ? Abdallah n’a pas donné davantage d’explications, laissant chacun interpréter son message.

Une chose est sûre : en l’espace d’une semaine, le jeune attaquant est passé du statut de joueur écarté à celui de héros de Bollaert. Une rédemption express qui pourrait bien changer la suite de sa saison à Marseille. Mais pour convaincre définitivement Bruno Genesio, le plus dur commence maintenant : confirmer !