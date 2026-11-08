OM : coup dur pour Genesio, il a reçu une terrible nouvelle avant Lens

Après la défaite de sa réserve contre Montpellier Atlas Paillade, Romain Ferrier a dressé un constat particulièrement inquiétant sur le niveau des jeunes de l’OM susceptibles de rejoindre le groupe professionnel.

La réserve de l’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée difficile. Samedi, au stade Francis-Turcan de Martigues, les joueurs de Romain Ferrier se sont inclinés face à Montpellier Atlas Paillade (0-1). Une deuxième défaite consécutive en championnat qui ne passe visiblement pas auprès de leur entraîneur.

Plus inquiétant encore, plusieurs jeunes susceptibles de se rapprocher du groupe professionnel étaient concernés par cette rencontre. C’était notamment le cas d’Antoine Valero, âgé de 18 ans, et d’Ugo El Kadmiri, 19 ans. Mais les deux attaquants n’ont pas réussi à convaincre.

Valero a notamment été impliqué dans l’action qui a conduit au but montpelliérain inscrit par Mizouni à la 55e minute. Il a ensuite manqué une occasion d’égaliser en fin de rencontre.

Romain Ferrier envoie un message fort à Genesio

Après cette prestation, Romain Ferrier n’a pas cherché à protéger ses joueurs. Interrogé par La Provence, l’entraîneur de la Pro 2 a livré une analyse particulièrement sévère : « Si je dois faire un rapport au coach et au staff ce soir, il n’y a pas un joueur qui est en capacité de jouer avec l’équipe première. »

Le technicien a également regretté le manque d’envie affiché par ses protégés : « Ça a été un peu un non-match. Je n’ai pas trouvé les garçons transcendés à l’idée de faire une performance et de gagner. On doit produire quelque chose de différent et force est de constater que même ça, ce n’était pas présent. » Le Phocéen

Un discours sans détour qui constitue forcément un signal pour Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais, qui doit gérer les exigences du calendrier professionnel, sait qu’il ne pourra pas compter sur des jeunes simplement parce qu’ils évoluent en réserve.

Un avertissement avant le déplacement à Lens

Cette sortie intervient juste avant le déplacement de l’OM à Bollaert pour affronter le RC Lens. Alors que plusieurs jeunes espèrent profiter des opportunités offertes par le staff, les propos de Ferrier rappellent que la marche vers l’équipe première reste particulièrement élevée.

Pour les joueurs de la Pro 2, le message est clair : il faudra montrer davantage, aussi bien dans l’engagement que dans les performances. Bruno Genesio appréciera certainement ce retour du terrain. Mais pour les jeunes Marseillais, le constat est sévère : aucune candidature ne semble aujourd’hui s’imposer aux yeux de leur entraîneur.