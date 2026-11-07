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OM : coup dur pour de Lange avant Lens

Par William Tertrin2 min de lecture
Jeffrey De Lange (OM)

Le gardien marseillais ne figure pas dans la dernière liste des Pays-Bas pour la Ligue des nations. Une nouvelle déception pour le portier de l’OM, qui espère toujours découvrir la sélection néerlandaise.

Jeffrey de Lange devra encore patienter avant de connaître sa première convocation avec les Pays-Bas. Alors qu’il a récemment hérité du poste de numéro un à l’Olympique de Marseille, le gardien néerlandais n’a pas été retenu par Xavi pour les deux prochaines rencontres de Ligue des nations.

Le sélectionneur des Oranje a préféré s’appuyer sur Bart Verbruggen (Brighton), Robin Roefs (Sunderland) et Mark Flekken (Bayer Leverkusen). Trois gardiens qui figuraient déjà dans le groupe lors du précédent rassemblement. Une hiérarchie qui laisse, pour le moment, peu de place au portier marseillais.

De Lange doit encore convaincre les Pays-Bas

Cette absence constitue forcément une petite déception pour Jeffrey de Lange, qui n’a jamais caché son ambition internationale. Lors de sa présentation à Marseille, en août 2024, il avait clairement affiché son rêve de porter un jour le maillot des Pays-Bas.

Sa situation a pourtant changé depuis son arrivée à l’OM. Longtemps cantonné au rôle de doublure de Geronimo Rulli, le Néerlandais a profité du départ de l’Argentin à Manchester City pour s’installer dans les cages marseillaises. Désormais titulaire sous les ordres de Bruno Genesio, il dispose d’une exposition plus importante pour démontrer ses qualités.

Après un début de saison délicat, De Lange semble également retrouver de la confiance. Ses dernières prestations, marquées notamment par deux rencontres consécutives sans encaisser de but, constituent des signaux encourageants. De plus, selon les statistiques d’Opta, il a évité 6,6 buts depuis le début de la saison en Ligue 1, soit le meilleur total du championnat devant Lukas Hradecky et Berke Özer.

Un rendez-vous important face à Lens

Malgré tout, le gardien marseillais doit se concentrer sur les prochaines échéances avec l’OM. Le rendez-vous face à Lens représente une nouvelle occasion de confirmer sa progression et de poursuivre son installation comme numéro un.

Les Pays-Bas, eux, affronteront la Grèce le 13 novembre à Amsterdam, puis l’Allemagne le 16 novembre à Berlin. Jeffrey de Lange suivra ces deux rencontres à distance. Pour espérer bousculer la hiérarchie, le portier olympien sait qu’il devra continuer à enchaîner les performances convaincantes sous le maillot marseillais.

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