À LA UNE · OM
OM : avant Lens, Genesio a ramené une grosse inquiétude de Leverkusen 
OM : enfin une recrue à Marseille après l’exploit à Leverkusen !
OM Mercato : le nouveau Gouiri à Marseille, c’est confirmé !
Bayer Leverkusen – OM (0-1) : Marseille fait un énorme coup, les tops et flops olympiens
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
OM : la compo de Genesio pour affronter le Bayer Leverkusen
OM : un taulier marseillais a déjà lâché l’affaire en Ligue Europa !
OM Mercato : un flop international du Stade Rennais envoyé à Marseille en janvier ! 
OM Mercato : c’est validé pour ce numéro 9 !
OM : Genesio a convoqué une belle surprise dans son groupe à Leverkusen 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : avant Lens, Genesio a ramené une grosse inquiétude de Leverkusen 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Igor Paixao (OM)

Si l’OM a réussi un petit exploit à Leverkusen (1-0) en Ligue Europa grâce à une performance collective solide, un joueur marseillais inquiète Bruno Genesio.

Tout n’a pas été parfait pour l’OM hier soir à Leverkusen (1-0). Malgré la solidité collective affichée par les Marseillais, et sans doute leur meilleure prestation de la saison, Igor Paixão a vécu une soirée compliquée dans les rangs phocéens.

Paixão encore en difficulté à l’OM

Noté 4/10 par L’Équipe, l’ailier brésilien a été le joueur le moins bien évalué de la rencontre. Remplacé à la 70e minute, il n’a pas suffisamment pesé sur la défense allemande. S’il s’est montré actif dans le travail défensif avec cinq ballons récupérés, son apport offensif a été beaucoup plus limité. Il a notamment perdu 17 ballons, soit le total le plus élevé de la rencontre.

Le remplacement de Paixão a d’ailleurs coïncidé avec un changement important dans l’organisation offensive marseillaise. Amine Gouiri a pris le couloir gauche et a finalement fait basculer la rencontre à la 77e minute avec une superbe réalisation. L’international algérien a ainsi offert trois points précieux à l’OM, confirmant une nouvelle fois son importance dans le dispositif marseillais.

Un avertissement avant le choc à Lens

À l’inverse, Paixão n’a pas réussi à profiter de cette rencontre européenne pour marquer des points auprès de son entraîneur.Cette prestation tombe au mauvais moment pour le Brésilien. L’OM se prépare désormais à un déplacement particulièrement difficile sur la pelouse du RC Lens, dimanche à 20h45, en Ligue 1.

Face à une équipe lensoise réputée pour son intensité et son pressing, les Marseillais auront besoin de davantage de maîtrise technique et de justesse dans les derniers mètres. Après l’exploit de Leverkusen, l’entraîneur olympien ne plus pas ignorer les difficultés rencontrées par Paixão.

OM en ce moment

Classement Ligue 1

6e / 18

15 pts · 9 matchs · 5V 0N 4D · +7

VVVV

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo OMOM

· Ligue 1 J10

12,00N3,6522,95Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VOM 2-0 Toulouse FC
  • VOM 4-3 Le Havre AC
  • VAngers SCO 2-5 OM
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'OM 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour les supporters de l'OM
Les Phocéens lisent aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot