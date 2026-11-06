OM : avant Lens, Genesio a ramené une grosse inquiétude de Leverkusen 

Si l’OM a réussi un petit exploit à Leverkusen (1-0) en Ligue Europa grâce à une performance collective solide, un joueur marseillais inquiète Bruno Genesio.

Tout n’a pas été parfait pour l’OM hier soir à Leverkusen (1-0). Malgré la solidité collective affichée par les Marseillais, et sans doute leur meilleure prestation de la saison, Igor Paixão a vécu une soirée compliquée dans les rangs phocéens.

Paixão encore en difficulté à l’OM

Noté 4/10 par L’Équipe, l’ailier brésilien a été le joueur le moins bien évalué de la rencontre. Remplacé à la 70e minute, il n’a pas suffisamment pesé sur la défense allemande. S’il s’est montré actif dans le travail défensif avec cinq ballons récupérés, son apport offensif a été beaucoup plus limité. Il a notamment perdu 17 ballons, soit le total le plus élevé de la rencontre.

Le remplacement de Paixão a d’ailleurs coïncidé avec un changement important dans l’organisation offensive marseillaise. Amine Gouiri a pris le couloir gauche et a finalement fait basculer la rencontre à la 77e minute avec une superbe réalisation. L’international algérien a ainsi offert trois points précieux à l’OM, confirmant une nouvelle fois son importance dans le dispositif marseillais.

Un avertissement avant le choc à Lens

À l’inverse, Paixão n’a pas réussi à profiter de cette rencontre européenne pour marquer des points auprès de son entraîneur.Cette prestation tombe au mauvais moment pour le Brésilien. L’OM se prépare désormais à un déplacement particulièrement difficile sur la pelouse du RC Lens, dimanche à 20h45, en Ligue 1.

Face à une équipe lensoise réputée pour son intensité et son pressing, les Marseillais auront besoin de davantage de maîtrise technique et de justesse dans les derniers mètres. Après l’exploit de Leverkusen, l’entraîneur olympien ne plus pas ignorer les difficultés rencontrées par Paixão.