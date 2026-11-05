Bayer Leverkusen – OM (0-1) : Marseille fait un énorme coup, les tops et flops olympiens

Solide défensivement et réaliste au moment décisif, l’Olympique de Marseille a signé une victoire précieuse sur la pelouse du Bayer Leverkusen grâce à Amine Gouiri.

Marseille tient enfin son match référence en Ligue Europa. Après trois défaites lors de ses trois premières rencontres, l’OM a décroché un succès important à la BayArena (1-0). Face à une équipe allemande pourtant entreprenante, les hommes de Bruno Genesio ont fait preuve de caractère, de solidarité et d’efficacité. Voici les tops et les flops marseillais de la rencontre.

Les tops marseillais

Amine Gouiri, le héros de la soirée

Difficile de ne pas placer l’attaquant algérien en tête des satisfactions. Déjà dangereux dès la 7e minute avec un superbe enchaînement conclu par une frappe repoussée par Mark Flekken, Gouiri a finalement trouvé la faille à la 77e minute. Parti de son camp, il a remonté le terrain avant d’éliminer Edmond Tapsoba et de conclure du pied droit dans le petit filet opposé. Un but magnifique et surtout décisif pour relancer la campagne européenne de l’OM.

Jeffrey De Lange, le dernier rempart

Le gardien marseillais a également largement contribué à ce succès. Malgré une sortie aérienne manquée en fin de rencontre, le Néerlandais s’est montré rassurant à plusieurs reprises. Sa parade sur la frappe de Miguel Gutierrez, repoussée sur sa transversale en première période, a notamment permis à l’OM de rester dans le match. Il a aussi répondu présent dans les dernières secondes.

Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley, une charnière solide

Sous pression face aux offensives allemandes, les deux défenseurs centraux ont livré une prestation sérieuse. Bien placés, agressifs dans les duels et précieux dans le jeu aérien, ils ont contribué à contenir Patrik Schick et les offensives du Bayer. Une solidité indispensable pour ramener les trois points d’Allemagne.

Timothy Weah, précieux dans les deux sens

L’ailier marseillais d’un soir a apporté de la vitesse et de la percussion sur son côté droit. C’est notamment lui qui lance Gouiri sur sa première grosse occasion. En fin de match, il s’est également distingué par son travail défensif, en multipliant les interventions pour protéger l’avantage olympien.

Les flops marseillais

Igor Paixão, trop irrégulier

Le Brésilien a alterné les bonnes intentions et les approximations. S’il a tenté de provoquer sur son côté gauche et s’est procuré une situation intéressante à la 56e minute, il a manqué de justesse dans plusieurs séquences. Son carton jaune pour un geste d’humeur en première période a également terni sa prestation.

Ulisses Garcia, une soirée compliquée

Le latéral suisse a beaucoup donné défensivement, mais il a parfois été mis en difficulté dans son couloir. Son carton jaune à la 54e minute, après une semelle sur Patrik Schick, l’a notamment obligé à gérer davantage ses interventions. Il a finalement cédé sa place à Alexi Koum à la 82e minute.

Marseille a retrouvé son caractère européen

Sans forcément maîtriser les débats, l’Olympique de Marseille a affiché un visage bien plus convaincant que lors de ses précédentes sorties européennes. Sérieux derrière, disciplinés dans les efforts et capables de faire mal en transition, les Marseillais ont su attendre leur moment pour frapper.

Cette victoire 1-0 face au Bayer Leverkusen, grâce à Amine Gouiri, pourrait bien représenter un tournant dans la campagne européenne de l’OM. Après trois défaites consécutives, les Phocéens débloquent enfin leur compteur et peuvent retrouver de l’ambition en Ligue Europa.