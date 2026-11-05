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OM : un taulier marseillais a déjà lâché l’affaire en Ligue Europa !

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que l’OM joue gros en Allemagne face au Bayer Leverkusen, Rachid Zeroual, figure incontournable des South Winners, ne croit déjà plus aux chances marseillaises en Ligue Europa !

La Coupe d’Europe ne fait plus rêver tout le monde à Marseille. Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à défier le Bayer Leverkusen ce jeudi en Ligue Europa, Rachid Zeroual a livré un constat particulièrement pessimiste sur les chances marseillaises dans la compétition.

Le leader des South Winners ne cache plus son désenchantement. Interrogé par RMC Sport, il a clairement fait comprendre que ses espoirs européens étaient quasiment éteints. « Mais la Coupe d’Europe… honnêtement, dans ma tête, j’ai tiré un trait dessus. Je préfère que l’OM se consacre au championnat, après les quatre victoires d’affilée et les matchs à venir à Lens et contre Le Mans », a-t-il expliqué.

L’OM doit-il sacrifier la Ligue Europa ?

Le message est limpide : pour Rachid Zeroual, la priorité doit désormais être le championnat. Avec quatre victoires consécutives en Ligue 1, Marseille retrouve des couleurs et peut espérer réaliser une belle opération au classement.

À l’inverse, le parcours européen tourne au cauchemar. Avec trois défaites en trois rencontres, les Olympiens sont déjà dans une situation extrêmement délicate. Le déplacement à Leverkusen représente donc un rendez-vous particulièrement important, mais les attentes des supporters semblent avoir sérieusement diminué.

Bruno Genesio ne veut pourtant pas abandonner l’Europe

Malgré tout, Bruno Genesio a tenu à clarifier les choses avant le déplacement en Allemagne : « On n’abandonne pas la Coupe d’Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s’y qualifier, pour la galvauder », a affirmé l’entraîneur marseillais.

Le technicien reconnaît néanmoins qu’il devra effectuer des choix dans ses compositions pour gérer les organismes et les enchaînements de rencontres. Entre les ambitions européennes affichées par Genesio et le réalisme de Rachid Zeroual, le débat est lancé. Une chose est certaine : à Marseille, la Ligue 1 semble désormais occuper une place centrale dans les priorités.

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