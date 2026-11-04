Pronostic Bayer Leverkusen – OM (05/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Si l’Olympique de Marseille carbure ces dernières semaines en Ligue 1, c’est beaucoup moins le cas en Ligue Europa, où les Phocéens ont concédé trois défaites en autant de matchs depuis le début de leur campagne européenne. En déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les hommes de Bruno Genesio tenteront enfin de décrocher leurs premiers points dans cette compétition. Une mission qui s’annonce toutefois compliquée, les Allemands occupant la deuxième place du classement, à égalité de points avec le leader, Benfica.

Ligue Europa – Bayer Leverkusen vs OM

Jeudi 5 novembre 2026 · 21h · BayArena

Bayer Leverkusen : poursuivre son sans-faute et prendre la tête du classement

Le Bayer Leverkusen réalise un début de campagne européenne particulièrement convaincant. Après trois journées de Ligue Europa, le club allemand affiche un bilan parfait de trois victoires en trois rencontres et occupe la deuxième place du classement avec neuf points, à égalité avec le Benfica Lisbonne, leader.

Les hommes de Carles Martínez ont parfaitement négocié leurs trois premiers rendez-vous européens. Ils ont d’abord dominé Celje (2-0), avant de s’imposer largement sur la pelouse du Lech Poznań (4-0), puis de confirmer leur excellente dynamique en battant l’OFI Crète (2-0).

Avec huit buts inscrits et aucun encaissé, Leverkusen possède actuellement l’une des meilleures différences de buts de la compétition. Les Allemands sont même les seuls à ne pas avoir concédé le moindre but depuis le début de cette phase de ligue. Bundesliga

Cette solidité défensive constitue un atout majeur avant de recevoir une formation marseillaise qui rencontre de grandes difficultés sur la scène européenne. Les Phocéens n’ont trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de leurs trois premières rencontres.

Une quatrième victoire consécutive permettrait au Bayer Leverkusen de conforter sa place parmi les huit premiers et de faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le club allemand pourrait même profiter d’un éventuel faux pas du Benfica Lisbonne pour prendre seul les commandes du classement. Un objectif qui devrait pousser les joueurs de Carles Martínez à aborder cette rencontre avec beaucoup d’ambition.

Leverkusen traverse néanmoins une période plus délicate en Bundesliga. Après avoir concédé une défaite contre Hoffenheim, les Allemands se sont de nouveau inclinés face au VfB Stuttgart (2-4) le week-end dernier, enregistrant ainsi un deuxième revers consécutif en championnat.

Ces résultats contrastent avec leur parcours européen irréprochable. Ils montrent que le Bayer Leverkusen n’est pas à l’abri de certaines difficultés, notamment face à des adversaires capables de mettre de l’intensité et de se montrer efficaces offensivement.

La réception de Marseille représente donc une belle occasion de retrouver le chemin de la victoire et de prolonger une série particulièrement encourageante en Ligue Europa.

Sur le plan offensif, les Allemands pourront notamment compter sur Patrik Schick. L’attaquant tchèque possède les qualités nécessaires pour faire la différence dans la surface de réparation et pourrait profiter des difficultés défensives marseillaises.

Le Bayer Leverkusen devra toutefois éviter de sous-estimer son adversaire. Malgré ses trois défaites européennes, l’OM reste sur une bonne dynamique en Ligue 1 et possède suffisamment d’arguments pour inquiéter la défense allemande.

Devant son public, Leverkusen part néanmoins avec un avantage important. Sa réussite européenne, sa solidité défensive et sa capacité à se montrer dangereux offensivement en font le favori logique de cette rencontre.

OM : décrocher enfin ses premiers points européens

L’Olympique de Marseille aborde cette quatrième journée de Ligue Europa dans une situation particulièrement préoccupante. Après trois rencontres disputées, les Phocéens n’ont toujours pas inscrit le moindre point et occupent la 34e place du classement, sur 36 équipes engagées.

Les hommes de Bruno Genesio ont connu un début de campagne européenne très compliqué. Ils ont d’abord lourdement chuté sur la pelouse du Besiktas (4-1), avant de s’incliner à domicile contre l’Olympiakos (0-1), puis de concéder une troisième défaite consécutive face au Sturm Graz (0-1).

Avec un seul but marqué et six encaissés, le bilan marseillais est particulièrement décevant. L’OM devra rapidement inverser cette tendance s’il souhaite conserver des chances de qualification pour les barrages de la compétition. Bundesliga

Ce déplacement en Allemagne représente donc un rendez-vous important pour les Olympiens. Un nouveau revers compliquerait encore davantage leur situation au classement, alors que la phase de ligue approche déjà de sa deuxième moitié.

Pourtant, les Marseillais affichent un visage bien différent en Ligue 1. Après une période délicate, les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé de l’efficacité et enchaînent les résultats positifs sur la scène nationale.

L’OM reste notamment sur quatre victoires consécutives en championnat, dont un succès contre Toulouse (2-0) dimanche dernier au Vélodrome. Une série encourageante qui contraste fortement avec ses difficultés européennes.

Cette dynamique pourrait néanmoins donner de la confiance aux Marseillais avant de défier l’une des formations les plus performantes de la Ligue Europa.

Bruno Genesio devra trouver les solutions pour permettre à ses joueurs de reproduire leurs bonnes performances nationales sur la scène continentale. Jusqu’à présent, l’OM a notamment manqué de réalisme offensif et de solidité défensive dans les rendez-vous européens.

Face au Bayer Leverkusen, les Phocéens devront probablement accepter de subir certaines séquences de domination. L’objectif sera de rester bien organisés pour éviter de concéder rapidement l’ouverture du score.

Les Marseillais pourront toutefois s’appuyer sur plusieurs joueurs expérimentés. Pierre-Emile Højbjerg pourrait notamment jouer un rôle important dans l’entrejeu pour limiter l’influence des milieux allemands.

Sur le plan offensif, Igor Paixão et Amine Gouiri pourraient représenter des solutions intéressantes pour exploiter les espaces laissés par Leverkusen. Leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant pourrait permettre à l’OM de se créer des occasions.

Les hommes de Bruno Genesio devront également faire preuve d’une grande efficacité devant le but. Face à une formation allemande qui n’a toujours pas encaissé en Ligue Europa, les occasions pourraient être rares.

Malgré la difficulté de ce déplacement, Marseille n’a plus vraiment le choix. Les Olympiens doivent commencer à prendre des points pour éviter de se retrouver définitivement distancés dans la course à la qualification.

Un match nul constituerait déjà un premier pas, mais les Phocéens tenteront surtout de réaliser une performance de référence pour relancer leur campagne européenne.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette affiche entre le Bayer Leverkusen et l’Olympique de Marseille oppose deux formations aux parcours européens totalement opposés depuis le début de la saison.

D’un côté, le club allemand réalise un sans-faute avec trois victoires et neuf points pris sur neuf possibles. De l’autre, l’OM n’a toujours pas ouvert son compteur et se retrouve dans les dernières positions du classement.

Leverkusen possède donc un avantage évident sur le plan des résultats. Sa capacité à enchaîner les victoires sans encaisser de but témoigne d’une maîtrise collective particulièrement intéressante dans cette compétition.

Pour Marseille, l’enjeu sera avant tout de parvenir à rivaliser avec un adversaire qui semble avoir trouvé la bonne formule sur la scène européenne.

Sur le plan tactique, les Allemands pourraient chercher à prendre rapidement le contrôle du ballon. Leur qualité technique et leur capacité à multiplier les mouvements offensifs pourraient poser des problèmes à une défense marseillaise qui a déjà montré ses limites.

L’OM devra donc faire preuve de rigueur dans son organisation pour empêcher Leverkusen de trouver des espaces entre les lignes.

La bataille du milieu de terrain pourrait notamment être déterminante. Si les Phocéens parviennent à ralentir les offensives allemandes et à récupérer des ballons dans des zones intéressantes, ils pourraient se procurer plusieurs opportunités en contre-attaque.

À l’inverse, une domination trop importante du Bayer Leverkusen risquerait de placer Marseille sous pression pendant une grande partie de la rencontre.

L’ouverture du score pourrait également avoir une influence considérable sur le scénario. Si les Allemands marquent rapidement, les Olympiens seront contraints de prendre davantage de risques, avec la possibilité de laisser des espaces supplémentaires.

En revanche, si Marseille parvient à résister et à conserver le score nul pendant une longue période, les joueurs de Bruno Genesio pourraient progressivement prendre confiance.

Les récentes difficultés de Leverkusen en Bundesliga représentent d’ailleurs un motif d’espoir pour les Marseillais. Les deux défaites consécutives des Allemands montrent qu’ils peuvent être mis en difficulté par des adversaires capables de jouer avec intensité.

L’OM devra néanmoins afficher un tout autre visage que lors de ses précédentes rencontres européennes. Les Phocéens ont notamment échoué à marquer contre l’Olympiakos et le Sturm Graz, deux formations qui leur ont infligé des défaites sur le score de 1-0.

La différence pourrait également se faire sur l’efficacité dans les surfaces. Leverkusen a jusqu’à présent parfaitement exploité ses occasions tout en préservant sa cage inviolée, tandis que Marseille a trop souvent manqué de précision.

Au regard des dynamiques européennes des deux équipes, les Allemands apparaissent comme les favoris de cette confrontation. Mais la bonne forme actuelle de l’OM en championnat pourrait contribuer à rendre cette affiche plus disputée que ne le laisse penser le classement.

Les compos probables

La compo probable du Bayer Leverkusen : Blaswich – Vazquez, Tapsoba, Medina, Gutierrez – Fernandez, A. Garcia – Hofmann, Maza, Moreira – Schick.

Absents : G. Doué, Badé, Ben Seghir, Kofane, Diaby (blessés), Terrier, Eichhorn, Oermann, Boniface (non-inscrits).

Incertain : Tella (blessé).

La compo probable de l’OM : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, U. Garcia – Kamissoko, Höjbjerg – Harit, Gomes, Gouiri – Maupay.

Absent : Cornelius (blessé).

Incertains : Emerson (blessé), Abdallah (écarté).

Les joueurs à suivre

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) : L’attaquant tchèque représente la principale menace offensive du club allemand. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dont deux en Ligue Europa, il réalise un début d’exercice particulièrement convaincant. Véritable renard des surfaces, Schick possède un excellent sens du placement et une efficacité redoutable devant le but. Face à une défense marseillaise qui a déjà encaissé six buts en trois rencontres européennes, il pourrait bénéficier de plusieurs occasions pour améliorer ses statistiques. Sa capacité à peser sur les défenseurs centraux et à conclure les actions dans la surface sera l’un des principaux atouts du Bayer Leverkusen pour tenter de décrocher une quatrième victoire consécutive.

Amine Harit (OM) : Le milieu offensif marocain pourrait avoir un rôle déterminant dans cette rencontre. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en Ligue 1 cette saison, il reste notamment sur une réalisation lors de la victoire marseillaise contre Toulouse (2-0). Capable d’éliminer ses adversaires grâce à sa qualité technique et de créer des décalages dans les derniers mètres, Harit représente une arme intéressante pour les Phocéens. Face à une formation allemande qui n’a toujours pas encaissé le moindre but en Ligue Europa, sa créativité pourrait permettre à l’OM de se procurer des situations dangereuses. Le Marocain devra toutefois se montrer plus décisif sur la scène européenne, où il n’a pas encore inscrit de but ni délivré de passe décisive cette saison.

Notre pronostic pour Bayer Leverkusen – OM

Cette quatrième journée de Ligue Europa oppose deux formations qui connaissent des fortunes très différentes depuis le début de la compétition. Le Bayer Leverkusen réalise un parcours parfait avec trois victoires en trois rencontres, tandis que l’Olympique de Marseille n’a toujours pas décroché le moindre point.

Les Allemands abordent cette confrontation avec un avantage important. Deuxièmes du classement derrière Benfica, ils possèdent la meilleure défense de cette phase de ligue avec aucun but encaissé en trois journées.

Leverkusen a également démontré son efficacité offensive en inscrivant huit buts lors de ses trois premiers matchs. Une réussite qui contraste fortement avec les difficultés rencontrées par l’OM, auteur d’une seule réalisation dans la compétition.

Les hommes de Carles Martínez auront donc l’occasion de poursuivre leur série victorieuse devant leurs supporters et de conforter leur place dans le Top 8.

Toutefois, le club allemand traverse une période moins convaincante en championnat. Ses deux défaites consécutives contre Hoffenheim (3-0) et Stuttgart (2-4) montrent qu’il peut être mis en difficulté, notamment sur le plan défensif.

Ces revers pourraient donner quelques idées aux Marseillais, qui arrivent en Allemagne avec une dynamique bien plus positive en Ligue 1.

Après un début de saison compliqué, les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé de la confiance en enchaînant quatre victoires consécutives en championnat. Leurs deux derniers succès contre Le Havre (4-3) et Toulouse (2-0) témoignent notamment de leur regain de forme.

Les Phocéens ont également retrouvé une certaine efficacité offensive. Amine Harit et Amine Gouiri, tous deux buteurs contre Toulouse, pourraient jouer un rôle important dans ce déplacement européen.

Mais l’OM devra surtout parvenir à transposer ses bonnes performances nationales sur la scène continentale. Jusqu’à présent, les Olympiens n’ont pas réussi à trouver les solutions pour rivaliser avec leurs adversaires européens.

Leur lourde défaite contre Besiktas (4-1) a notamment mis en évidence certaines lacunes défensives, tandis que les revers contre l’Olympiakos (0-1) et le Sturm Graz (0-1) ont illustré leurs difficultés offensives.

Face au Bayer Leverkusen, Marseille devra donc afficher davantage de maîtrise dans les deux surfaces. Les Phocéens ne pourront probablement pas se permettre de concéder autant d’occasions que lors de leurs précédentes sorties européennes.

Le retour en forme de plusieurs joueurs pourrait néanmoins permettre à Bruno Genesio d’aborder cette rencontre avec davantage d’optimisme. Pierre-Emile Højbjerg, Amine Harit et Amine Gouiri possèdent notamment l’expérience et les qualités nécessaires pour rivaliser avec les Allemands.

Le Bayer Leverkusen devra également composer avec plusieurs absences importantes. Loïc Badé, Moussa Diaby, Eliesse Ben Seghir et Christian Kofane figurent notamment parmi les joueurs indisponibles pour cette rencontre.

Ces forfaits pourraient réduire les possibilités de Carles Martínez, même si le club allemand dispose encore d’un effectif suffisamment compétitif pour faire la différence.

Patrik Schick représente notamment une menace majeure pour la défense marseillaise. Déjà auteur de 11 buts cette saison, l’international tchèque pourrait profiter des difficultés européennes de l’OM pour se créer plusieurs occasions.

Les Marseillais devront également surveiller Ibrahim Maza, dont la créativité et la capacité à se projeter vers l’avant pourraient poser des problèmes à leur organisation défensive.

L’enjeu du classement pourrait toutefois pousser les Olympiens à prendre davantage de risques. Avec seulement trois points de retard sur le Top 24, l’OM conserve des chances de qualification pour les barrages, mais doit rapidement réagir.

Une quatrième défaite consécutive compliquerait encore davantage la situation des Phocéens, qui aborderaient alors la deuxième moitié de la phase de ligue sans le moindre point.

Nous imaginons donc une formation marseillaise déterminée à mettre fin à cette mauvaise série, mais qui pourrait rencontrer de grandes difficultés face à la maîtrise collective du Bayer Leverkusen.

Les Allemands devraient chercher à imposer leur rythme dès les premières minutes, tandis que l’OM pourrait privilégier une approche plus prudente pour éviter de se faire surprendre.

Si les Marseillais possèdent les qualités nécessaires pour inquiéter leurs adversaires, leur manque de réussite sur la scène européenne constitue une véritable source d’inquiétude.

À l’inverse, Leverkusen a jusqu’à présent fait preuve d’une grande efficacité dans cette compétition. Sa capacité à marquer tout en préservant sa cage inviolée pourrait une nouvelle fois faire la différence.

Nous privilégions donc une victoire du Bayer Leverkusen, même si la bonne dynamique actuelle de l’OM en Ligue 1 pourrait permettre aux Phocéens de proposer une opposition plus solide que lors de leurs précédentes rencontres européennes.

Les cotes de Bayer Leverkusen – OM

Pari Cote Victoire du Bayer Leverkusen 1,41 Match nul 5,30 Victoire de l’OM 6,75

Notre pronostic : victoire du Bayer Leverkusen, cotée à 1,41

Nous misons sur une victoire du Bayer Leverkusen face à l’Olympique de Marseille. Deuxièmes de la phase de ligue avec trois succès en autant de rencontres, les Allemands réalisent un parcours européen parfait et n’ont toujours pas encaissé le moindre but. Malgré leurs récentes difficultés en Bundesliga, les hommes de Carles Martínez possèdent suffisamment de qualités pour poursuivre leur belle série devant leur public.

De son côté, l’OM retrouve des couleurs en Ligue 1, mais peine toujours à convaincre en Ligue Europa. Battus lors de leurs trois premières rencontres, les Phocéens risquent de souffrir face à une formation allemande particulièrement efficace dans cette compétition. Même si les hommes de Bruno Genesio pourraient parvenir à se montrer dangereux, nous voyons Leverkusen faire la différence grâce à sa maîtrise collective et à son efficacité offensive.

Notre score : Bayer Leverkusen 2-0 OM.