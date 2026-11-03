Le retour d’Adidas à l’OM ne cache pas la vente du club phocéen.

Le retour d’Adidas comme équipementier de l’OM à partir de 2027 alimente les spéculations autour de l’avenir du club. Après des négociations intenses, Puma et la marque aux trois bandes ont trouvé un accord permettant à la marque aux trois bandes de récupérer le contrat d’équipementier de l’OM dès 2027, soit un an avant la date initialement prévue pour la fin de l’engagement avec Puma.

Adidas retrouve l’OM dès 2027

Ce nouveau partenariat représenterait entre 32 et 35 millions d’euros par saison pour le club phocéen, soit plus de 15 millions d’euros supplémentaires par rapport au précédent accord. Une rentrée financière importante qui a toutefois suscité des interrogations sur les véritables raisons de ce changement anticipé. Pour certains observateurs, ce retour d’Adidas pourrait être lié à un éventuel départ de Frank McCourt. L’idée serait que le propriétaire américain ait préféré laisser au futur repreneur le soin de gérer un nouvel engagement avec un équipementier.

Mais dans les colonnes du Journal du Dimanche, comme déjà rapporté, Jean-François Pérès rapporte les propos d’un cadre haut placé de l’OM, qui réfute cette interprétation. « Si cela est annonciateur de changements profonds, voire d’une vente du club ? On vit avec ça depuis des années. Frank McCourt cherche tout simplement le ou les meilleurs partenaires stratégiques possibles pour permettre à l’OM de franchir de nouveaux caps. Il faut comprendre que cela peut prendre du temps », explique cette source. Le message se veut donc clair : selon ce dirigeant, l’accord avec Adidas doit être compris comme une démarche visant à renforcer les partenariats du club, et non comme un indice d’une vente imminente.

McCourt veut poursuivre son projet à l’OM

Toujours selon le JDD, McCourt aurait investi 700 millions d’euros dans l’OM depuis le rachat du club, il y a dix ans. Le propriétaire américain resterait déterminé à mener son projet à bien. Cela ne signifie toutefois pas qu’il compte remettre la main à la poche cette saison. McCourt ne prévoit pas d’injecter de nouveaux fonds dans le club au cours de cet exercice.

Les efforts réalisés par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pourraient néanmoins permettre à l’OM d’obtenir un peu plus de souplesse de la part de la DNCG, après les contraintes imposées en juin. Le retour d’Adidas constitue une évolution financière importante pour Marseille, mais il ne permet pas, à lui seul, de tirer des conclusions sur l’avenir de l’actionnariat. À ce stade, la version rapportée par le Journal du Dimanche écarte tout lien direct entre ce partenariat et une éventuelle vente du club. Les spéculations autour d McCourt devraient néanmoins se poursuivre tant que l’avenir financier et stratégique de l’OM restera un sujet central.