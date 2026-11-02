OM : le classement de Marseille est une arnaque, les chiffres le confirment !

Sixième de Ligue 1 après sa victoire contre Toulouse (2-0), l’OM semble progressivement retrouver des couleurs. Mais derrière cette embellie, les statistiques avancées d’Opta dressent un constat beaucoup moins flatteur. Selon le classement des points attendus, les hommes de Bruno Genesio ne devraient même pas figurer dans la première moitié du tableau ! Une anomalie qui soulève de sérieuses interrogations sur le véritable niveau des Olympiens.

Et si le classement actuel de l’Olympique de Marseille était particulièrement trompeur ? Après un début de saison compliqué, les Phocéens viennent d’enchaîner trois victoires consécutives en Ligue 1. De quoi retrouver le sourire et remonter à la sixième place du championnat avec 15 points en neuf journées.

Mais une autre lecture des performances marseillaises pourrait rapidement refroidir l’enthousiasme des supporters. Le site spécialisé Opta Analyst vient d’actualiser son classement des points attendus (Expected Points), une statistique qui évalue les résultats que les équipes auraient dû obtenir en fonction de la qualité des occasions créées et concédées.

Et pour l’OM, le verdict est particulièrement sévère. Avec seulement 10,3 points attendus, Marseille se retrouve à la 12e place ex æquo de ce classement alternatif, soit six rangs derrière sa position réelle !

L’OM surperforme largement, sa défense inquiète !

Le chiffre est révélateur : avec 15 points récoltés contre seulement 10,3 attendus, l’OM affiche un excédent de 4,7 points. Autrement dit, les Marseillais ont obtenu nettement plus de résultats que ne le laisserait supposer la qualité de leurs prestations.

Et les autres statistiques ne sont pas beaucoup plus rassurantes.

Sur le plan offensif, les hommes de Bruno Genesio ont inscrit 20 buts alors que leurs occasions ne représentaient que 14,8 buts attendus (xG). Une efficacité redoutable devant le but, mais qui pourrait être difficile à maintenir tout au long de la saison.

Le constat est encore plus inquiétant défensivement. Avec 20,4 buts attendus concédés (xGA), l’OM présente l’un des bilans les moins convaincants du championnat en matière d’occasions laissées à ses adversaires.

La différence de buts attendue des Olympiens est ainsi négative, à -5,6, alors que leur différence de buts réelle reste largement positive.

À titre de comparaison, Toulouse, actuellement onzième avec 10 points, devrait occuper la troisième place du classement des points attendus avec 16 unités. Brest, quatorzième avec 9 points, grimperait même au quatrième rang avec 15,6 points attendus.

Deux exemples qui montrent à quel point les résultats bruts peuvent parfois masquer la réalité des performances.

Pour autant, ces statistiques ne signifient pas que l’OM a volé ses victoires. Elles révèlent surtout une équipe particulièrement efficace dans les moments décisifs, capable de convertir ses occasions et de résister à des situations dangereuses.

Mais pour Bruno Genesio, le signal d’alarme est bien réel. Si Marseille souhaite retrouver durablement les places européennes, il faudra améliorer le contenu de ses matchs et notamment sa solidité défensive. Car si les Olympiens continuent de concéder autant d’occasions, leur réussite actuelle pourrait finir par les abandonner.

Et le déplacement à Lens, dimanche prochain, constituera un premier test particulièrement révélateur.