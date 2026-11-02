OL : Lyon veut imiter Arsenal avec son futur coach !

Alors que Paulo Fonseca se rapproche d’un départ vers le Sporting Portugal, l’OL aurait fait de Carlos Vicens l’une de ses priorités pour lui succéder. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l’Espagnol possède un profil qui rappelle étrangement celui de Mikel Arteta avant son arrivée à Arsenal. Les dirigeants lyonnais pourraient-ils s’inspirer de la réussite des Gunners pour relancer leur projet ?

Et si l’Olympique Lyonnais allait chercher son prochain entraîneur directement dans l’école Pep Guardiola ? Alors que le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal semble se préciser, les dirigeants rhodaniens s’activent déjà pour lui trouver un successeur. Et une piste particulièrement séduisante aurait pris de l’épaisseur ces dernières heures.

Selon les informations du quotidien portugais A Bola, Carlos Vicens, ancien bras droit de Pep Guardiola à Manchester City, figurerait désormais parmi les favoris pour récupérer le banc lyonnais. Libre depuis son départ du Sporting Braga le 20 octobre dernier, le technicien espagnol de 43 ans présente un profil qui ne manque pas d’intérêt.

Mais surtout, son parcours rappelle celui d’un certain Mikel Arteta, lui aussi passé par le staff de Guardiola avant de prendre les commandes d’Arsenal. Une trajectoire dont l’OL pourrait bien vouloir s’inspirer.

Comme Arsenal avec Arteta, l’OL veut-il miser sur un disciple de Guardiola ?

En décembre 2019, Arsenal avait fait un pari audacieux en confiant son équipe première à Mikel Arteta. À l’époque, l’Espagnol n’avait encore jamais dirigé une équipe professionnelle comme entraîneur principal. Son principal argument ? Plusieurs années passées aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City, où il avait participé à la construction d’une équipe dominante en Angleterre.

Sept ans plus tard, Arteta s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus respectés de Premier League. Sous sa direction, Arsenal a retrouvé une identité de jeu forte, une régularité au plus haut niveau et une place parmi les principaux prétendants aux titres nationaux.

C’est précisément ce parallèle qui pourrait séduire les dirigeants lyonnais. Comme Arteta, Carlos Vicens a fait ses armes au sein du staff de Guardiola, dont il a été l’un des adjoints pendant quatre saisons. Il y a développé une philosophie basée sur la possession, le pressing et la maîtrise collective.

Une différence existe néanmoins entre les deux hommes : contrairement à Arteta lors de son arrivée à Arsenal, Vicens possède déjà une expérience comme entraîneur principal, acquise au Sporting Braga. Une première aventure qui s’est toutefois terminée prématurément en octobre.

Un pari séduisant, mais risqué pour les Gones

En s’intéressant à Carlos Vicens, l’OL pourrait donc chercher à reproduire une partie de la méthode qui a permis à Arsenal de retrouver les sommets du football anglais : miser sur un technicien formé auprès de Guardiola, lui laisser installer ses principes et construire une identité de jeu sur la durée.

Le profil de l’Espagnol correspondrait également à la volonté lyonnaise de développer ses jeunes talents. Son expérience à Manchester City, notamment auprès des équipes de jeunes avant son intégration au staff professionnel, constitue un argument supplémentaire dans cette perspective.

Reste évidemment une inconnue de taille : la capacité de Vicens à transposer ses idées dans un environnement aussi exigeant que celui de l’Olympique Lyonnais, avec des moyens financiers bien différents de ceux de Manchester City.

Et contrairement au projet de longue haleine entrepris par Arsenal avec Arteta, l’OL pourrait avoir besoin de résultats immédiats pour rester dans la course aux places européennes.

Une chose est sûre : avec Carlos Vicens, Lyon étudierait une piste ambitieuse, capable de donner une nouvelle identité à son équipe. Reste à savoir si les dirigeants rhodaniens sont prêts à tenter le pari de l’école Guardiola, comme Arsenal l’avait fait avec Mikel Arteta.