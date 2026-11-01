OL : une blessure a brutalement freiné la pépite de Fonseca

Khalis Merah avait consenti de gros efforts pendant l’intersaison afin de franchir un cap avec l’OL. Blessé dès la préparation estivale, le jeune milieu lyonnais a dû revoir ses plans et accepter un retour très progressif.

Un été de travail réduit à néant

Après une première expérience encourageante avec les professionnels, Khalis Merah espérait profiter du nouvel exercice pour s’installer durablement dans la rotation lyonnaise. Le pur produit de la formation avait donc travaillé pendant ses vacances afin de se présenter à la reprise dans les meilleures conditions.

Une blessure survenue très tôt a pourtant privé la pépite lyonnaise de l’intégralité de la préparation collective. Un scénario particulièrement difficile à digérer. « J’étais vraiment frustré parce que je voulais bien faire et attaquer cette saison dans les meilleures conditions, physiquement, techniquement et tactiquement », confie-t-il dans un entretien accordé à Olympique et Lyonnais.

L’OL n’a pris aucun risque

Malgré l’impatience du joueur, le staff médical et la direction lyonnaise ont privilégié la prudence. À seulement 18 ans, Merah devait éviter une rechute susceptible de perturber plus durablement sa progression. Sa reprise a ainsi été organisée par étapes, jusqu’à ce qu’il retrouve l’intégralité de ses moyens.

« Avec le club, on a décidé d’y aller doucement parce que je suis jeune et qu’il faut aussi penser à l’avenir de ma carrière. J’ai pris le temps de bien revenir et, une fois que je me suis senti à 100 %, j’ai pu recommencer à jouer progressivement », explique le milieu de terrain.

Romain Faivre regrette son refus de jouer avec Brest en 2021, alors que l’AC Milan le convoitait. Aujourd’hui, il assure qu’il aborderait ce type de match avec l’intention de prouver sa valeur. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2116875402564034838

Le vestiaire a accompagné son retour

Durant cette période délicate, Khalis Merah a pu s’appuyer sur plusieurs joueurs et membres du staff. Ces échanges lui ont permis de conserver sa confiance malgré le retard accumulé. « Ils m’ont dit que j’allais revenir plus fort et que j’allais être important cette saison. Ça m’a aussi aidé mentalement », raconte-t-il.

Le jeune Lyonnais a fini par accepter ce contretemps avec philosophie. « Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut rien y faire. La seule chose à faire, c’est d’avancer. » Une maturité déjà saluée dans le vestiaire, où il avait notamment reçu les éloges de Corentin Tolisso.

Fonseca lui offre davantage de responsabilités

Désormais revenu à son meilleur niveau physique, Merah retrouve progressivement du temps de jeu sous les ordres de Paulo Fonseca, qu’il avait déjà bluffé par ses qualités. Le technicien portugais l’a même titularisé dans un rôle offensif lors du déplacement au Parc des Princes.

Cette confiance constitue une nouvelle étape pour un élément prometteur qui doit encore rattraper le temps perdu. Sa préparation a été contrariée, mais l’OL compte toujours sur lui pour prendre une place plus importante au fil de la saison.