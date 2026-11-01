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LOSC : Jonathan Bamba enchaîne et affole déjà les compteurs en MLS !

Par Louis Chrestian - 1 Nov 2026, 11:55
LOSC : Jonathan Bamba enchaîne et affole déjà les compteurs en MLS !

Jonathan Bamba confirme sa montée en puissance outre-Atlantique. Déjà décisif contre Orlando, l’ancien ailier du LOSC a signé son premier doublé en MLS lors d’un succès spectaculaire face à Colorado (4-2).

Un premier doublé pour Jonathan Bamba

Jonathan Bamba vient de franchir un nouveau cap en MLS. L’international ivoirien a inscrit son premier doublé dans le championnat nord-américain à l’occasion de la victoire de son équipe contre Colorado (4-2). Deux réalisations qui ont directement contribué à ce succès riche en buts.

L’ancien Lillois traverse une période particulièrement productive. Lors de la rencontre précédente face à Orlando, il avait déjà trouvé le chemin des filets tout en délivrant une passe décisive. En l’espace de deux matches, l’ailier cumule donc trois buts et une offrande.

Des statistiques qui prennent de l’épaisseur

Cette nouvelle performance porte son bilan à six buts et trois passes décisives depuis le début de la saison. Bamba est ainsi impliqué directement sur neuf réalisations. Une production qui témoigne de son adaptation progressive à son nouvel environnement et de son influence grandissante dans le secteur offensif.

Son doublé contre Colorado constitue également une première depuis son arrivée en MLS. Sans se limiter à la finition, le joueur ivoirien conserve cette capacité à créer des différences sur son côté et à servir ses partenaires, comme l’a encore montré sa passe décisive face à Orlando.

L’ancien Dogue retrouve de l’efficacité

Ce rendement rappelle les qualités affichées par Jonathan Bamba sous le maillot du LOSC. Passé par la maison nordiste, il s’y était installé comme un élément offensif important. Il avait notamment pu y évoquer ses ambitions avec les Dogues, avant de poursuivre sa carrière loin de la Ligue 1.

Son parcours lillois n’avait toutefois pas été linéaire. L’ailier avait également connu plusieurs périodes plus délicates, entre baisse de rendement et indisponibilités. Son efficacité actuelle donne donc un relief particulier à cette séquence réussie en MLS.

Une dynamique à confirmer

Après avoir été décisif contre Orlando puis Colorado, Bamba dispose désormais d’une série sur laquelle s’appuyer. Son bilan de six buts et trois passes décisives lui offre déjà une base solide pour la suite de la saison.

Le premier doublé est tombé et la dynamique récente se dessine clairement. Pour l’ancien Lillois, l’enjeu sera désormais de maintenir cette régularité après deux rencontres au cours desquelles son impact offensif a été particulièrement visible.

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