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LOSC, RC Lens : les choix forts sont tombés pour le derby

Par Louis Chrestian - 30 Oct 2026, 20:23
LOSC, RC Lens : les choix forts sont tombés pour le derby

Le LOSC et le RC Lens ont dévoilé leurs compositions officielles pour le derby du Nord, programmé ce vendredi à 21h05. Davide Ancelotti doit notamment remplacer Nianzou, suspendu, tandis qu’Eden Hazard retrouve une place de titulaire côté lensois.

Un seul changement dans le onze du LOSC

On vous en parlait dans notre pronostic de LOSC – RC Lens : les deux voisins nordistes se retrouvent ce vendredi soir dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Le développement nouveau concerne désormais les compositions officielles, annoncées peu avant le coup d’envoi.

Davide Ancelotti ne bouleverse pas son équipe. L’entraîneur lillois ne procède qu’à un changement par rapport à la dernière sortie des Dogues. Suspendu, Nianzou cède sa place à Goffi au sein d’une défense également composée de Ngoy, Alexsandro et Perraud, devant Özer.

Dans l’entrejeu, Mukau, Bentaleb et André sont reconduits. Mbappé et Diaoune occupent les côtés de l’attaque, avec Haraldsson installé en pointe. Le LOSC se présente donc dans un 4-3-3 sans véritable surprise majeure, malgré l’absence de Nianzou.

Hazard retrouve une place de titulaire avec Lens

En face, le RC Lens s’articule dans un 3-4-3. Selon les compositions publiées par Foot Mercato, Risser est protégé par Aguilar, Baidoo et Todibo. Abdulhamid et Udol occupent les rôles de pistons, autour d’un milieu formé par Haidara et Cuisance.

La principale information se trouve sur le front offensif. Hazard retrouve le onze de départ sur le côté gauche et accompagne Thauvin et Sotoca. Le Racing mise ainsi sur un trio expérimenté pour tenter de faire la différence dans ce 125e derby du Nord.

Le podium provisoire en ligne de mire pour Lens

Au-delà de la rivalité régionale, l’enjeu comptable est important pour les Sang et Or. Une victoire permettrait au RC Lens de doubler son voisin lillois et de monter provisoirement sur le podium de Ligue 1. Les choix offensifs lensois traduisent cette volonté d’aller chercher un résultat à l’extérieur.

Le LOSC débutera avec Özer, Perraud, Alexsandro, Goffi, Ngoy, André, Bentaleb, Mukau, Diaoune, Haraldsson et Mbappé. Lens répondra avec Risser, Todibo, Baidoo, Aguilar, Udol, Cuisance, Haidara, Abdulhamid, Sotoca, Thauvin et Hazard. Le coup d’envoi du derby est fixé à 21h05.

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