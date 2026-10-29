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RC Lens : la durée exacte de l’absence d’Odsonne Édouard est connue !

Par William Tertrin - 29 Oct 2026, 19:00
Odsonne Edouard (RC Lens)

Opéré des adducteurs ce mercredi, Odsonne Édouard va manquer plusieurs semaines de compétition. Mais jusqu’à quand les Sang et Or devront-ils se passer de leur attaquant ? La réponse se précise…

Le RC Lens va devoir se passer d’Odsonne Édouard pendant plusieurs semaines. Gêné depuis de longs mois par des douleurs persistantes aux adducteurs, l’avant-centre lensois a finalement été opéré ce mercredi matin. Une intervention qui s’est bien déroulée, mais qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’au début de l’année 2027.

Odsonne Édouard absent environ deux mois avec le RC Lens

Le verdict se précise pour Odsonne Édouard. Alors que ses douleurs aux adducteurs perturbaient sa saison depuis la préparation estivale, l’attaquant du RC Lens a dû subir une intervention chirurgicale pour mettre fin à ces problèmes physiques.

Dans son communiqué médical, le club artésien a confirmé le succès de l’opération, tout en annonçant une absence de « plusieurs semaines ». Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant français devrait être éloigné des terrains pendant environ deux mois. Un retour en 2027, sûrement après la trêve hivernale, est donc attendu.

Plusieurs options en attaque

Cette longue absence constitue un coup dur pour les Sang et Or. Déjà forfait lors de la victoire contre le Paris FC (2-1), samedi dernier, Odsonne Édouard manquera notamment le derby du Nord face au LOSC, prévu ce vendredi.

Le staff lensois devra également composer sans Abdallah Sima, toujours touché à une cuisse et dont le retour n’est pas attendu avant la fin novembre. Pour pallier ces absences en attaque, Lens pourra s’appuyer sur Franjo Ivanovic, Thorgan Hazard, Florian Thauvin ou encore Florian Sotoca.

Pour Odsonne Édouard, l’objectif est désormais clair : profiter de cette période de soins pour retrouver tous ses moyens physiques et revenir en 2027 dans les meilleures conditions possibles.

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