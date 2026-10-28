RC Lens, PSG, FC Barcelone Mercato : la sortie forte de Cahuzac sur l’avenir de Mesloub !

Alors que Mezian Mesloub suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le PSG et le Barça, Yannick Cahuzac a évoqué la progression et l’avenir de la pépite du RC Lens.

Véritable révélation de ce début de saison 2026-2027 au RC Lens, Mezian Mesloub suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens. À seulement 16 ans, le jeune talent des Sang et Or aurait notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone, d’Arsenal, de Chelsea, de Manchester United, de l’Atlético de Madrid ou encore du RB Leipzig. Une concurrence prestigieuse qui témoigne du potentiel du milieu offensif lensois, dont les performances ne passent pas inaperçues sur la scène européenne. Mais face à cet intérêt grandissant, le Racing entend bien poursuivre le développement de son joyau dans l’Artois.

Cahuzac : « Il est là où il faut, au moment où il faut »

Présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du derby du Nord face au LOSC, Yannick Cahuzac a justement été interrogé sur la situation de Mezian Mesloub. Et l’entraîneur du RC Lens a clairement affiché sa confiance dans le projet sportif proposé à son jeune protégé. « Je pense qu’il s’amène de lui-même à ce niveau parce qu’aujourd’hui, s’il est là, c’est en grande partie grâce à lui, à ses capacités, à ses qualités. Mezian est un super joueur avec un potentiel incroyable et je pense qu’il est dans le club où il faut, au moment où il faut », a déclaré le technicien artésien. Une prise de position qui souligne sa volonté de voir le jeune milieu offensif poursuivre sa progression sous les couleurs lensoises, malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens.

Pour autant, Yannick Cahuzac ne souhaite pas précipiter les choses avec le néo-international Espoirs portugais, dont il entend accompagner l’évolution avec patience. « Mezian a déjà joué pas mal de matches pour son jeune âge et on va continuer à l’accompagner comme on l’accompagne. Je pense qu’il a la chance d’avoir de super mecs et des exemples autour de lui pour avancer. Je pense que ça va se faire dans la continuité. Mezian, il faut qu’il soit patient, mais il a déjà, pour son jeune âge, énormément d’expérience et de vécu. Donc je pense que Mezian est là où il faut, au moment où il faut. » Un discours rassurant pour les supporters du RC Lens, qui espèrent voir leur pépite s’inscrire dans la durée au club avant d’envisager, éventuellement, un départ vers une formation européenne de premier plan.