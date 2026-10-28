PSG Mercato : le verdict est déjà tombé pour Maza cet hiver !

Pisté par le PSG pour renforcer son secteur offensif, Ibrahim Maza ne devrait finalement pas quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre le club parisien en janvier.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien devoir tirer un trait sur l’une de ses pistes offensives pour le prochain mercato hivernal. Comme l’a confirmé ce mercredi le journaliste allemand de Sky Sport, Florian Plettenberg, le PSG serait très intéressé par Ibrahim Maza, le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen. Âgé de seulement 20 ans, l’international algérien aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui cherchent notamment à renforcer leur attaque pour compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une grave blessure au genou. L’entourage du joueur aurait même déjà été informé de l’intérêt du club de la capitale.

Ibrahim Maza ne devrait pas arriver au PSG cet hiver !

Mais alors que son nom circule avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Ibrahim Maza ne devrait finalement pas rejoindre les Rouge et Bleu lors du mercato de janvier. Selon les informations dévoilées ce mercredi soir par RMC Sport, un transfert de l’ancien joueur du Hertha Berlin vers Paris cet hiver ne serait pas à l’ordre du jour. Le Bayer Leverkusen n’aurait aucune intention de se séparer de son jeune talent en cours de saison, malgré l’intérêt parisien. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international algérien occuperait une place importante dans les plans du club allemand, qui souhaiterait même prolonger son engagement en lui proposant une revalorisation salariale.

Cette position ferme du Bayer Leverkusen constitue donc un sérieux coup de frein pour le PSG, qui devra vraisemblablement explorer d’autres pistes s’il souhaite recruter un renfort offensif cet hiver. Si l’intérêt parisien pour Ibrahim Maza semble bien réel, les dirigeants du club de la capitale pourraient être contraints de patienter jusqu’au prochain mercato estival pour envisager une éventuelle offensive. En attendant, la recherche d’un potentiel remplaçant à Khvicha Kvaratskhelia reste un dossier important pour Paris, qui devra composer avec l’absence prolongée de l’international géorgien.