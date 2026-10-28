PSG Mercato : un grand favori se dégage pour remplacer Kvaratskhelia !

Un sondage réalisé auprès des supporters du PSG révèle leur joueur préféré pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia lors du prochain mercato hivernal.

Privé de Khvicha Kvaratskhelia pour plusieurs mois en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de se renforcer offensivement lors du prochain mercato hivernal. Pour compenser la longue absence de l’international géorgien, les dirigeants parisiens exploreraient déjà plusieurs pistes sur le marché des transferts. Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, six joueurs figureraient notamment sur les tablettes du club de la capitale : Nico Williams (Athletic Bilbao), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Saïd El Mala (Cologne), Paris Brunner (AS Monaco), Alphadjo Cissé (AC Milan) et Estêvão (Chelsea). Des profils variés, allant de jeunes talents prometteurs à des joueurs déjà confirmés au plus haut niveau, qui pourraient permettre à Luis Enrique de disposer d’une solution supplémentaire sur le plan offensif dès janvier. Reste désormais à savoir si le PSG passera réellement à l’action cet hiver et, surtout, sur quel joueur se portera son choix.

Nico Williams largement plébiscité pour remplacer Kvaratskhelia au PSG !

Face à ces différentes pistes, nous avons lancé un sondage sur X afin de connaître les préférences des supporters parisiens pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia. À la question « Qui le PSG doit-il recruter pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia ? », Nico Williams arrive en tête avec 45,5 % des suffrages, devant Estêvão (27,3 %), Ibrahim Maza (18,2 %) et l’option « un autre joueur » (9,1 %).

L’ailier espagnol de l’Athletic Bilbao se détache donc comme le grand favori des votants, avec 18,2 points d’avance sur le Brésilien de Chelsea, Estêvão, qui recueille lui aussi une part importante des suffrages. À eux deux, les deux ailiers concentrent près de 73 % des votes, signe que les participants privilégient des profils offensifs capables d’apporter de la vitesse, de la percussion et de la créativité sur les côtés. De son côté, Ibrahim Maza complète le podium avec 18,2 % des voix, tandis que seulement 9,1 % des votants préféreraient voir le PSG explorer une autre piste. Ce résultat fait donc ressortir une nette préférence pour Nico Williams, dont les qualités de dribble et d’explosivité pourraient correspondre aux besoins du club parisien en l’absence de Kvaratskhelia. Reste toutefois à savoir si les dirigeants du PSG partageront cet avis et seront prêts à réaliser un investissement important pour attirer l’international espagnol dès le mercato hivernal.