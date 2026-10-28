OM : excellente nouvelle pour Genesio avant Toulouse !

Les nouvelles sont très rassurantes pour Igor Paixão, aperçu avec une attelle au bras gauche après OM – Le Havre (4-3).

Il y avait de quoi s’inquiéter pour Igor Paixão après la victoire de l’Olympique de Marseille dimanche dernier face au Havre (4-3), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Aperçu avec une attelle au bras gauche à l’issue de la rencontre sur une story Instagram de sa compagne, l’ailier brésilien avait suscité quelques interrogations sur son état physique. Une éventuelle blessure qui faisait planer le doute sur sa participation au prochain match de l’OM, prévu ce dimanche (20h45) face au Toulouse FC, pour le compte de la neuvième journée de championnat.

Plus de peur que de mal pour Igor Paixão !

Mais bonne nouvelle pour Bruno Genesio et les supporters marseillais : les inquiétudes concernant Igor Paixão semblent désormais levées. En effet, comme le montrent les images publiées ce mercredi par l’OM sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a participé à l’entraînement collectif des Phocéens. Un signal rassurant qui laisse penser que le Brésilien ne souffre d’aucune blessure sérieuse malgré l’attelle portée après la rencontre face au Havre.

Igor Paixão apte pour OM – Toulouse !

Sauf nouveau pépin physique d’ici là, Igor Paixão devrait donc être disponible pour la réception de Toulouse dimanche soir au Vélodrome. Une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, qui pourrait ainsi compter sur son ailier brésilien pour tenter de confirmer le succès décroché face au HAC et poursuivre la remontée de l’OM au classement de Ligue 1. Reste désormais à savoir si le technicien marseillais décidera de le titulariser face au Téfécé.