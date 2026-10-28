OM : la recette miracle d’Himad Abdelli dévoilée !

De retour en forme sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli n’a visiblement pas ménagé ses efforts pour retrouver son meilleur niveau. Le milieu de terrain marseillais a dévoilé, avec humour, l’un des secrets de sa préparation physique : des kilomètres et des kilomètres avalés à vélo ! Une méthode qui semble porter ses fruits et qui a même fait réagir Pierre-Emerick Aubameyang.

À l’OM, le talent ne suffit pas toujours pour s’imposer. Il faut aussi être capable de répondre aux exigences physiques du très haut niveau. Et Himad Abdelli l’a visiblement bien compris ! Déterminé à retrouver une condition optimale et à se mettre au niveau de l’effectif de Bruno Genesio, le milieu de terrain a consenti de gros efforts ces dernières semaines.

Son secret ? Un travail physique particulièrement intense, avec notamment de nombreuses séances de vélo. Une préparation qui a donné lieu à un échange savoureux sur les réseaux sociaux avec son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Aubameyang dévoile le secret de la préparation d’Abdelli !

Tout est parti d’une publication sur Instagram. Visiblement impressionné par les efforts et les performances de son partenaire, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas hésité à le taquiner publiquement.

« C’est fort ce que tu proposes 👊 Les km de vélos ça 🤣🤣❤️❤️ », a commenté l’attaquant gabonais.

Une référence directe aux nombreuses séances de vélo effectuées par Himad Abdelli pour retrouver une condition physique à la hauteur des exigences marseillaises.

Et le principal intéressé n’a pas tardé à répondre, avec une bonne dose d’autodérision !

« Après on a fait le Tour de France donc ça peut qu’être récompensé 😂❤️ », a plaisanté Abdelli.

Une réponse qui a visiblement amusé Aubameyang, lequel a conclu cet échange par un message particulièrement encourageant : « Mérité mon frérot 💪 continue ».

De quoi confirmer qu’Abdelli a beaucoup travaillé pour retrouver ses sensations, au point de faire du vélo un véritable sujet de plaisanterie dans le vestiaire olympien !

Genesio peut compter sur un Abdelli déterminé à l’OM

Derrière cet échange amusant se cache surtout une véritable volonté de réussir. Himad Abdelli sait que la concurrence est importante au milieu de terrain et que chaque opportunité doit être saisie pour convaincre Bruno Genesio.

Le travail physique constitue justement un élément essentiel pour répondre aux exigences de l’entraîneur marseillais. Entre intensité, répétition des efforts et capacité à enchaîner les rencontres, les joueurs doivent être irréprochables sur le plan athlétique.

En multipliant les kilomètres à vélo, Abdelli a donc cherché à renforcer sa condition et à se donner les moyens de rivaliser avec ses partenaires.

Et si l’on en croit les compliments de Pierre-Emerick Aubameyang, les efforts du milieu de terrain commencent à être remarqués au sein du groupe.

Reste désormais à transformer ce travail en performances régulières sur les pelouses de Ligue 1.

Une chose est sûre : Himad Abdelli n’a pas hésité à mouiller le maillot pour se mettre au niveau de l’OM. Et après avoir presque « fait le Tour de France » à vélo, le Marseillais espère désormais avaler les kilomètres sur les terrains sous les ordres de Bruno Genesio !