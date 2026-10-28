OM : Le verdict tombe pour Paixão après sa frayeur au Vélodrome

Touché à l’épaule droite contre Le Havre, Igor Paixão est apparu avec le bras immobilisé au lendemain de la rencontre. Une image inquiétante, alors que l’ailier brésilien vient enfin d’enchaîner deux buts avec l’OM.

Une mauvaise chute contre Le Havre

La soirée avait pourtant confirmé le retour en forme d’Igor Paixão. Déjà buteur contre Angers, l’ancien attaquant du Feyenoord a récidivé dimanche face au Havre, au stade Vélodrome. Mais sa rencontre a également été marquée par une frayeur après un duel avec un joueur normand.

Mal retombé sur sa main, le Brésilien s’est immédiatement plaint de l’épaule droite. Resté plusieurs secondes au sol, il a reçu les soins du staff médical marseillais avant de reprendre sa place. Il a même pu poursuivre la rencontre jusqu’au temps additionnel, ce qui constituait déjà un premier signal plutôt encourageant.

L’inquiétude est toutefois remontée lundi. Sur une story Instagram publiée par sa compagne, Paixão apparaissait avec le bras placé dans une écharpe. Une image qui a rapidement alimenté les interrogations autour de son état physique, après un précédent verdict médical concernant l’ailier olympien.

Une immobilisation avant tout préventive

Les premières nouvelles se veulent finalement rassurantes. Selon La Provence, cette immobilisation serait surtout une mesure de précaution afin de soulager l’épaule du joueur pendant les deux jours de repos accordés au groupe marseillais. Foot Mercato évoque également l’inquiétude née de cette image, sans annoncer de longue indisponibilité.

Sauf mauvaise surprise lors de la reprise ou d’éventuels examens complémentaires, Igor Paixão devrait donc pouvoir tenir sa place pour la réception de Toulouse, programmée dimanche prochain à 20h45. Bruno Genesio pourrait ainsi éviter de perdre l’un de ses hommes en forme au moment où celui-ci retrouve son efficacité.

L’OM doit sortir du rouge cet hiver avant de pouvoir investir. Deux à trois joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à Marseille. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2115210886268985566

Genesio veut préserver la dynamique de son ailier

Cette alerte intervient à un moment délicat pour Paixão. Longtemps en quête de régularité devant le but, l’ailier vient d’inscrire deux réalisations en autant de rencontres, face à Angers puis au Havre. Une série susceptible de lui permettre de s’installer durablement dans les choix offensifs de Genesio.

L’OM suivra donc attentivement l’évolution de la douleur dans les prochains jours. Le staff ne prendra aucun risque avec une épaule encore sensible, mais la tendance reste à une présence contre Toulouse. Après plusieurs alertes autour de Paixão, Marseille espère cette fois n’avoir vécu qu’une simple frayeur.