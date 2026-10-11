OM : le verdict est tombé pour Igor Paixão après Sunderland

Sollicité par des clubs de Premier League lors du mercato estival, Igor Paixão a finalement poursuivi son aventure à l’OM. L’ailier brésilien explique avoir privilégié les intérêts du club phocéen, tout en accordant sa confiance aux jeunes appelés à prendre davantage de responsabilités.

Paixão n’a pas voulu affaiblir l’OM

Igor Paixão aurait pu quitter Marseille cet été. Malgré des approches venues de Premier League et un intérêt concret de Sunderland, le Brésilien a choisi de rester à l’OM. Un choix dicté par son attachement au projet olympien, mais également par la situation sportive et administrative du club.

Au micro de Canal+, l’ailier a expliqué avoir pensé aux conséquences de son éventuel transfert. Marseille a perdu plusieurs éléments sans pouvoir enregistrer de nouvelles recrues pour les remplacer. Même une vente importante n’aurait donc pas permis à la direction phocéenne de renforcer immédiatement l’effectif.

Selon le message relayé par Foot Mercato, Paixão était proche de Sunderland avant de privilégier la stabilité de l’OM. Une décision forte dans un été où un possible départ à 50 M€ avait notamment été évoqué.

Igor Paixão se confie sur son avenir à l’OM. Proche de Sunderland cet été, le Brésilien explique avoir choisi de rester pour ne pas affaiblir davantage Marseille. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2109359659102491030

Une confiance maintenue malgré les départs

Le mercato mouvementé n’a pas entamé le discours de Paixão. Le Brésilien assure que le vestiaire reste mobilisé malgré les nombreux départs : « Beaucoup de bons joueurs sont partis, aucun n’est arrivé, mais on a confiance en notre groupe. Il y a des jeunes qui montent pour nous aider aussi. »

Déjà tourné vers son nouveau défi à Marseille, l’ailier entend désormais porter le groupe vers le haut. Son maintien offre aussi une solution expérimentée au staff dans un secteur offensif qui n’a pas été renforcé.

Keyliane Abdallah marque des points

Paixão a également profité de cet entretien pour saluer l’émergence de Keyliane Abdallah. Le jeune joueur commence à pointer le bout de son nez sur la Canebière et ses premières apparitions n’ont pas échappé à son coéquipier.

« Keyliane a fait de bonnes entrées en jeu. Il a fait de bons matches, on a confiance en lui, l’entraîneur et le staff aussi », a souligné le Brésilien. Dans un effectif amoindri, Abdallah dispose ainsi d’une occasion de franchir une nouvelle étape. Le soutien public de Paixão confirme en tout cas le crédit dont il bénéficie déjà au sein du groupe olympien.