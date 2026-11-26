Malgré son statut de capitaine de l’OM, Timothy Weah est invité par Marwan Belkacem à prendre la direction de la Premier League.

Timothy Weah fait partie des rares cadres recrutés sous l’ère Mehdi Benatia et Pablo Longoria encore présents à l’Olympique de Marseille. Promu capitaine par Bruno Genesio en début de saison, l’ancien joueur de la Juventus Turin occupe une place prépondérante dans le projet sportif du club phocéen. Titulaire indiscutable au poste de latéral droit, l’international américain s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de l’effectif olympien grâce à sa polyvalence et à la fiabilité de ses prestations. Mais malgré son statut, un départ du joueur de 26 ans ne serait pas forcément mal accueilli par certains observateurs de l’OM.

Un départ de Timothy Weah à Sunderland pour 15 millions d’euros ?

C’est notamment le cas de Marwan Belkacem, qui ne serait pas opposé à une vente de l’ancien Lillois en cas d’offre financière intéressante lors d’un prochain mercato. « 15 millions à Sunderland, je ne dis pas non messieurs », a lâché le suiveur de l’OM sur X en réaction aux récentes déclarations de Timothy Weah sur les critiques dont lui et ses coéquipiers font régulièrement l’objet à Marseille. Un montant légèrement supérieur aux 14,4 millions d’euros déboursés par les dirigeants olympiens pour recruter l’international américain.

Le choix de Sunderland n’est d’ailleurs peut-être pas anodin. Le club anglais avait déjà tenté de piocher dans l’effectif marseillais l’été dernier, passant tout près de s’attacher les services d’Igor Paixão contre environ 30 millions d’euros. Si rien n’indique pour l’heure que les Black Cats s’intéressent à Timothy Weah, cette prise de position soulève néanmoins une question à l’approche du mercato hivernal : l’OM devrait-il ouvrir la porte à un départ de son capitaine pour une telle somme ?