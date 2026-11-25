Dans un effectif marseillais réduit, Pierre-Emile Højbjerg voit la Ligue Europa comme une occasion à saisir pour les jeunes joueurs de l’OM. Le milieu de terrain danois entend les accompagner, moins par les discours que par son comportement quotidien.

Une occasion à saisir dans un effectif réduit

Les nombreux départs et l’absence de recrues ont rebattu les cartes à l’OM. Pierre-Emile Højbjerg ne masque pas cette réalité, mais préfère y voir une ouverture pour les éléments les moins expérimentés de l’effectif marseillais. Avec un groupe plus restreint, ces derniers disposent d’une véritable occasion de gagner du temps de jeu et de franchir un cap.

« Cette année, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et il n’y a pas eu de recrues. L’effectif est plus petit. Je trouve que c’est une chance et un moment exceptionnel pour les jeunes à l’OM », a expliqué l’international danois dans des propos relayés par La Minute OM.

Højbjerg estime que l’effectif plus réduit représente « une chance et un moment exceptionnel » pour les jeunes de l’OM. Une situation dont ils doivent désormais profiter. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2125588384265404749

Højbjerg attend une réponse au quotidien

Cette opportunité s’accompagne toutefois d’exigences. Le milieu de terrain insiste sur la responsabilité qui repose désormais sur les jeunes Marseillais. Leur progression ne dépend pas uniquement des minutes éventuellement obtenues en Ligue Europa, mais également de leur investissement à l’entraînement et de leur envie de s’améliorer.

« Tous les jours, il faut montrer que t’as une bonne attitude, que tu as faim pour t’améliorer », prévient Højbjerg. Le message est limpide : la place laissée par les joueurs partis ne garantit rien. Elle doit être gagnée par la régularité, le travail et le comportement affiché au sein du groupe.

L’exemple plutôt que les longs discours

À l’heure d’évoquer son propre rôle auprès des jeunes, Højbjerg refuse de se présenter comme un donneur de leçons. Le Danois reconnaît que certaines paroles doivent parfois être prononcées, mais il croit surtout à la force de l’exemple. Sa préparation, son alimentation et son attitude doivent servir de repères.

« Je ne dis pas que j’aide les petits, mais je montre quand même le chemin », résume-t-il. Une posture qui traduit sa conception du leadership : guider sans imposer, tout en maintenant un niveau d’exigence élevé.

Une responsabilité qui dépasse le terrain

Højbjerg sait également que son influence ne s’arrête pas aux séances d’entraînement ou aux rencontres européennes. Son statut l’expose au regard de ses partenaires, notamment des plus jeunes, dans chacune de ses attitudes.

« Il y a beaucoup de gens qui me regardent sur et en dehors du terrain. C’est important d’avoir les bonnes valeurs », conclut le milieu de l’OM. Dans une période qui offre davantage de place à la jeunesse marseillaise, Højbjerg entend donc tracer la voie sans se substituer à ceux qui doivent désormais saisir leur chance.