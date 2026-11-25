L’OM a annoncé le lancement d’un nouveau programme avec les clubs locaux pour détecter les futures pépites de son centre de formation. Un projet qui prend de l’ampleur pour assurer l’avenir.

L’OM a officialisé le lancement de son nouveau programme « Espoirs Olympiens ». L’objectif est clair : renforcer les relations avec les clubs amateurs du territoire et améliorer la détection des jeunes talents susceptibles de rejoindre un jour le centre de formation marseillais.

L’OM veut renforcer ses liens avec les clubs de la région

Au total, 30 clubs de Marseille et de sa région sont concernés par cette initiative. Il s’agit notamment de faire évoluer le dispositif NextGen, lancé en 2017 sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, au début de l’ère Frank McCourt. Cette nouvelle étape traduit une volonté de structurer davantage le travail de formation. Dans son communiqué, l’OM présente d’ailleurs ce secteur comme « une des priorités du projet sportif marseillais ».

Un choix stratégique pour un club qui souhaite davantage s’appuyer sur les talents locaux et construire progressivement un véritable vivier de jeunes joueurs. Cette ambition s’inscrit également dans un projet plus large, avec la perspective de créer un centre de formation flambant neuf dans les prochaines années, comme l’a annoncé le président Stéphane Richard.

Pas question de piller les clubs amateurs

Pour l’OM, ce partenariat ne doit toutefois pas se résumer à une simple opération de recrutement. Titou Hasni, directeur du centre de formation marseillais, a tenu à préciser la philosophie de cette nouvelle collaboration auprès de RMC Sport : « Le soutien va au-delà du fait de recruter ou non un joueur. On va avoir beaucoup d’échanges, et cela nous permet d’être dans l’accompagnement avec les clubs amateurs. Il ne s’agit pas de recruter tous les bons joueurs d’un club, mais LE bon joueur. » Le dirigeant souhaite ainsi installer une véritable relation de confiance avec les structures locales. L’idée est notamment de permettre aux clubs partenaires d’identifier eux-mêmes les jeunes présentant un potentiel particulièrement intéressant et de les orienter vers l’OM au moment opportun.

Titou Hasni insiste également sur cette volonté de construire un partenariat équilibré : « Quand on aura mis en lien cette relation de confiance, cela peut être plutôt le président de club qui va nous appeler et nous dire : « Chez nous, on a ce joueur qui présente des aptitudes et des compétences de très haut niveau et on pense que c’est le moment pour lui d’arriver chez vous ». La vraie relation qu’on veut mettre en place c’est celle-ci. Nous ne sommes pas partenaires pour récupérer l’ensemble de leurs joueurs, le but n’est pas de chaparder les joueurs. » Un discours qui témoigne d’une volonté de changer les habitudes et de faire des clubs amateurs de véritables acteurs du développement des futurs talents marseillais.

McCourt prépare aussi l’OM de demain

Au-delà de cette annonce, le lancement d’Espoirs Olympiens envoie un message important sur les ambitions de Frank McCourt. L’OM ne veut pas uniquement investir sur le marché des transferts pour renforcer son équipe première. Le club souhaite également développer des infrastructures et une organisation capables de faire émerger de nouveaux talents.

La perspective d’un centre de formation entièrement modernisé confirme cette orientation. Pour Marseille, l’enjeu est de bâtir un modèle plus structuré, capable d’identifier les meilleurs jeunes du territoire, de les accompagner et de leur offrir les conditions nécessaires pour progresser. Reste désormais à transformer ces intentions en résultats concrets. La formation demande du temps, de la patience et des investissements durables. Mais avec 30 clubs déjà associés au programme, l’OM pose une première pierre importante.