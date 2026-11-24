Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre l’OM et le Levski Sofia, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir été renversé dimanche dernier par Le Mans (2-3) en Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue Europa ce jeudi (18h45) avec la réception du Levski Sofia, pour le compte de la cinquième journée. Une rencontre à la portée des hommes de Bruno Genesio, qui tenteront de décrocher une deuxième victoire consécutive en C3 après leur succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1).

Ligue Europa – OM vs Levski Sofia

Jeudi 26 novembre 2026 · 18h45 · CEPAC Vélodrome

OM : confirmer le succès à Leverkusen et se relancer

L’Olympique de Marseille aborde cette cinquième journée de Ligue Europa avec l’ambition de poursuivre son redressement sur la scène européenne. Après un début de campagne particulièrement compliqué, marqué par trois défaites consécutives face au Besiktas (1-4), à l’Olympiakos (0-1) et à Sturm Graz (0-1), les Phocéens ont enfin débloqué leur compteur lors de la précédente journée en s’imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1).

Cette première victoire a permis aux hommes de Bruno Genesio de retrouver un peu de confiance dans une compétition où ils avaient jusque-là rencontré de grandes difficultés. Avec seulement trois points récoltés en quatre rencontres, Marseille ne dispose toutefois plus d’une grande marge de manœuvre. Les Olympiens doivent désormais enchaîner les résultats positifs pour espérer décrocher leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa.

La réception du Levski Sofia représente donc une occasion importante de poursuivre cette remontée. Un deuxième succès consécutif permettrait au club phocéen de porter son total à six points et de se rapprocher des places qualificatives avant les trois dernières journées de cette phase de ligue.

Mais l’OM devra également réagir après sa dernière sortie en championnat. Dimanche dernier, les Marseillais ont subi une nouvelle désillusion en s’inclinant à domicile face au Mans (2-3), alors qu’ils avaient pourtant pris l’avantage. Une défaite frustrante qui a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés de l’équipe à gérer ses temps faibles et à conserver un résultat favorable.

Ce revers a interrompu la bonne dynamique que les Olympiens avaient retrouvée en Ligue 1 au cours des dernières semaines. Pour Bruno Genesio, l’enjeu sera donc de remobiliser rapidement son groupe et de retrouver les ingrédients qui avaient permis à Marseille de faire tomber le Bayer Leverkusen.

Sur le plan offensif, l’OM possède plusieurs arguments pour mettre en difficulté la défense bulgare. Les Marseillais disposent de joueurs capables de faire des différences individuellement, aussi bien dans les couloirs que dans l’axe. Leur capacité à accélérer le jeu et à multiplier les situations dangereuses pourrait notamment s’avérer précieuse face à un adversaire susceptible d’évoluer avec un bloc relativement compact.

Mason Greenwood représente l’une des principales armes offensives du club phocéen. Grâce à sa qualité de dribble, sa faculté à rentrer sur son pied gauche et sa précision dans les derniers mètres, l’Anglais peut débloquer une rencontre sur une action individuelle. Face à une défense qui pourrait chercher à limiter les espaces, sa créativité sera particulièrement importante.

Amine Gouiri pourrait également jouer un rôle majeur. L’international algérien possède un profil différent, davantage tourné vers les déplacements entre les lignes et les associations avec ses partenaires. Sa mobilité pourrait permettre aux Marseillais de désorganiser le dispositif défensif adverse et de trouver des solutions dans l’axe.

Au milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg sera l’un des éléments essentiels de l’équilibre collectif. Le Danois devra notamment permettre à son équipe de conserver la maîtrise du ballon, tout en restant vigilant face aux éventuelles contre-attaques du Levski Sofia. Son expérience des grandes rencontres européennes pourrait également être précieuse dans un rendez-vous aussi important.

Car si Marseille devrait prendre l’initiative, les hommes de Bruno Genesio devront éviter de se découvrir excessivement. Le revers contre Le Mans a rappelé que la défense olympienne pouvait être mise en difficulté lorsque l’équipe perdait son organisation, notamment après une perte de balle au milieu de terrain.

L’OM devra donc trouver le bon équilibre entre ambition offensive et solidité défensive. Une pression constante sur l’arrière-garde bulgare pourrait permettre aux Phocéens de faire rapidement la différence, mais il faudra également savoir contrôler les temps faibles pour ne pas offrir de possibilités à l’adversaire.

La gestion du calendrier pourrait aussi entrer en ligne de compte. Avec l’enchaînement des rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, Bruno Genesio pourrait être amené à effectuer quelques changements dans son onze de départ. L’objectif sera de conserver une équipe compétitive tout en préservant certains éléments particulièrement sollicités ces dernières semaines.

Le soutien du Vélodrome constituera enfin un atout supplémentaire. Dans une rencontre où Marseille aura la pression du résultat, l’appui des supporters pourrait aider les Olympiens à imposer leur rythme et à prendre confiance.

Au regard de la différence de qualité entre les deux effectifs, l’OM possède donc les moyens de signer une deuxième victoire européenne consécutive. Mais pour y parvenir, il devra surtout éviter de reproduire les erreurs qui lui ont coûté cher face au Mans.

Levski Sofia : un déplacement compliqué au Vélodrome

Le Levski Sofia se déplace à Marseille avec l’ambition de créer la surprise face à une formation française qui dispose d’une expérience européenne nettement supérieure. Habitué à jouer les premiers rôles en Bulgarie, le club de Sofia devra toutefois élever son niveau de jeu pour espérer rivaliser avec les hommes de Bruno Genesio.

Cette confrontation représente un véritable test pour la formation bulgare, qui va découvrir l’atmosphère particulièrement exigeante du stade Vélodrome. Face à un adversaire déterminé à relancer sa campagne européenne, les visiteurs pourraient être soumis à une pression importante dès les premières minutes.

Le principal défi du Levski Sofia sera de résister aux offensives marseillaises. Les Bulgares devront notamment se montrer disciplinés dans leur organisation défensive afin de limiter les espaces à proximité de leur surface de réparation.

Pour cela, ils pourraient privilégier un bloc médian ou bas, avec plusieurs joueurs chargés de fermer les intervalles et de réduire les possibilités de combinaisons dans l’axe. Une telle approche pourrait contraindre les Olympiens à passer davantage par les côtés et à multiplier les centres.

Mais défendre pendant de longues séquences face à Marseille comporte des risques. La qualité technique des joueurs offensifs phocéens pourrait finir par provoquer des décalages, notamment si les visiteurs ne parviennent pas à ressortir régulièrement le ballon.

Le Levski Sofia devra donc être capable de conserver un minimum de possession pour éviter de subir pendant l’intégralité de la rencontre. Des sorties de balle propres et une bonne utilisation des espaces pourraient lui permettre de desserrer l’étau marseillais.

Les transitions offensives constitueront probablement l’une des principales possibilités pour les Bulgares de se montrer dangereux. Si l’OM engage beaucoup de joueurs vers l’avant, des espaces pourraient apparaître derrière ses latéraux ou dans le dos de son milieu de terrain.

La capacité des visiteurs à exploiter ces situations sera déterminante. Des projections rapides et des passes précises vers l’avant pourraient leur offrir quelques occasions, même avec une possession inférieure à celle de Marseille.

Les coups de pied arrêtés pourraient également représenter une solution intéressante. Dans une rencontre où les occasions risquent d’être limitées, un corner ou un coup franc bien négocié pourrait suffire à mettre en difficulté la défense olympienne.

Sur le plan psychologique, le Levski Sofia pourrait également tenter de profiter de la pression qui entoure son adversaire. Après la défaite contre Le Mans, les Marseillais auront l’obligation de réagir devant leurs supporters. Si les Bulgares parviennent à préserver leur cage inviolée pendant une longue période, ils pourraient progressivement faire naître de la nervosité dans les rangs phocéens.

À l’inverse, une ouverture du score rapide de l’OM compliquerait considérablement leur tâche. Contraints de se découvrir davantage, les visiteurs risqueraient alors de laisser des espaces supplémentaires aux attaquants marseillais.

Le Levski Sofia devra donc réaliser une prestation collective particulièrement rigoureuse pour espérer repartir du Vélodrome avec un résultat positif. Si la formation bulgare possède des arguments pour gêner Marseille par séquences, elle semble néanmoins inférieure sur le papier.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique de Marseille et le Levski Sofia ne possèdent pas un historique particulièrement important de confrontations sur la scène européenne. Cette rencontre constitue donc une affiche relativement inhabituelle entre deux clubs qui évoluent dans des championnats aux caractéristiques différentes.

L’OM possède une expérience continentale nettement plus importante, avec notamment plusieurs campagnes en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Le club phocéen a également disputé plusieurs finales européennes au cours de son histoire, dont celle de la Ligue Europa en 2018.

Le Levski Sofia dispose, de son côté, d’une véritable tradition dans le football bulgare et a déjà participé à différentes compétitions européennes. Mais il reste moins habitué que Marseille à affronter régulièrement des formations issues des cinq grands championnats.

Au-delà de cet historique, la dynamique récente des deux équipes et leur capacité à gérer les moments importants devraient peser davantage dans le résultat de cette rencontre.

Les compositions probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Meïté ou Egan-Riley, Aguerd, Koum ou Garcia – Hojbjerg, Nnadi – Abdallah ou Harit, Abdelli, Paixao – Gouiri.

Absents : Cornelius, Emerson (blessés).

Incertain : Hojbjerg (malade).

La compo probable du Levski Sofia : Vutsov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Grujic, Moubarik, Trdin – Oko-Flex, Reinaldo, Everton Bala.

Absents : Trdin, Kirilov (blessés), Hristov, Kamdem, Sangaré (non-inscrits).

Les joueurs à suivre

Himad Abdelli (OM) : Le milieu offensif algérien pourrait jouer un rôle important face au Levski Sofia. Après des débuts compliqués à Marseille, l’ancien Angevin semble avoir trouvé sa place dans le dispositif de Bruno Genesio. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il monte progressivement en puissance. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant, Abdelli pourrait poser de nombreux problèmes à la défense bulgare. Face à un adversaire susceptible d’évoluer avec un bloc bas, ses déplacements entre les lignes et sa faculté à combiner avec ses partenaires seront particulièrement précieux. Déjà titulaire lors du succès face au Bayer Leverkusen (0-1), l’international algérien pourrait profiter de cette rencontre pour inscrire son premier but de la saison en Ligue Europa.

Everton Bala (Levski Sofia) : Le joueur offensif brésilien pourrait constituer l’une des principales menaces pour la défense marseillaise. Son profil dynamique et sa capacité à provoquer balle au pied représentent des atouts intéressants pour une équipe qui pourrait disposer de peu d’occasions au Vélodrome. Face à un OM susceptible de monopoliser la possession, Everton Bala devra notamment chercher à exploiter les espaces laissés dans le dos des défenseurs phocéens. Sa vitesse et sa faculté à porter le ballon vers l’avant pourraient permettre au Levski Sofia de développer des contre-attaques dangereuses. Le Brésilien pourrait également tenter de provoquer des fautes dans les trente derniers mètres afin d’offrir des coups de pied arrêtés à son équipe. Dans une rencontre où les visiteurs risquent de subir de longues périodes de domination, son efficacité dans les rares situations offensives sera particulièrement importante. Il devra cependant bénéficier de suffisamment de soutien pour ne pas se retrouver isolé face à plusieurs défenseurs marseillais. Sa capacité à conserver le ballon et à faire remonter son bloc pourrait également permettre aux Bulgares de souffler. S’il parvient à profiter des éventuelles erreurs défensives olympiennes, Everton Bala pourrait donner quelques difficultés aux hommes de Bruno Genesio.

Notre pronostic pour OM – Levski Sofia

L’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans cette phase de ligue de Ligue Europa. Avec seulement trois points pris lors des quatre premières journées, les hommes de Bruno Genesio occupent la 31e place du classement et accusent un retard d’un point sur la 24e position, dernière qualificative pour les barrages. Leur victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) a permis de relancer leurs espoirs, mais les Phocéens doivent désormais confirmer devant leur public.

Le Levski Sofia présente un bilan européen nettement plus favorable. Avec sept points au compteur, les Bulgares occupent la dixième place et restent pleinement engagés dans la course à une qualification directe pour les huitièmes de finale. Après avoir débuté par une défaite contre Salzbourg (0-1) et un match nul face à NEC Nimègue (1-1), ils ont enchaîné deux succès contre le Viktoria Plzen (1-2) et Jagiellonia Białystok (1-0). Cette dynamique témoigne de leur capacité à obtenir des résultats, même si le déplacement au Vélodrome s’annonce plus exigeant.

Malgré cet écart au classement, Marseille possède davantage de garanties sur le plan individuel. Les Olympiens disposent notamment de la meilleure attaque de Ligue 1 et ont remporté cinq rencontres consécutives en championnat avant leur défaite contre Le Mans. Leur potentiel offensif devrait leur permettre de se créer plusieurs occasions face à une défense bulgare qui pourrait passer une grande partie de la rencontre dans son propre camp.

Nous imaginons toutefois un match moins déséquilibré que ne pourrait le laisser penser la différence de niveau entre les deux effectifs. Le Levski Sofia a démontré depuis le début de cette campagne européenne qu’il pouvait se montrer opportuniste. Les Bulgares pourraient notamment exploiter les difficultés défensives marseillaises, déjà visibles lors de la défaite contre Le Mans, pour inquiéter les hommes de Bruno Genesio.

Nous misons néanmoins sur une victoire de l’OM, qui devrait finir par faire la différence grâce à sa supériorité technique et à son potentiel offensif. Les Marseillais pourraient rapidement prendre les devants avant de subir une réaction adverse, puis inscrire un deuxième but décisif en seconde période. Un succès qui leur permettrait de se replacer dans la course aux barrages.

Les cotes de OM – Levski Sofia

Résultat Cote indicative Victoire de l’OM 1,35 Match nul 4,35 Victoire du Levski Sofia 6,40

Notre pronostic : victoire de l’OM, cotée à 1,35

Pour cette cinquième journée de Ligue Europa, nous privilégions une victoire marseillaise face au Levski Sofia. Malgré leur position délicate au classement, les Phocéens ont montré contre le Bayer Leverkusen qu’ils étaient capables de répondre présents sur la scène européenne. Ils auront cette fois l’avantage d’évoluer devant leurs supporters, face à un adversaire qui semble moins bien armé individuellement.

Le Levski Sofia ne devrait cependant pas faciliter la tâche des hommes de Bruno Genesio. Avec deux victoires lors de ses deux dernières sorties européennes, la formation bulgare aborde ce déplacement avec une certaine confiance. Sa capacité à exploiter les transitions pourrait notamment lui permettre de mettre à contribution une arrière-garde marseillaise qui manque encore de régularité.

Nous pensons néanmoins que l’OM parviendra à maîtriser suffisamment les débats pour décrocher les trois points. La qualité de ses joueurs offensifs et l’importance de l’enjeu devraient faire la différence. Les Marseillais pourraient toutefois devoir patienter jusqu’en seconde période pour assurer définitivement leur succès.

Notre score : OM 2-1 Levski Sofia