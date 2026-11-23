Interrogé sur les reproches formulés par Corentin Tolisso après son départ de l’OL pour le Sporting, Paulo Fonseca a choisi de couper court. Le technicien portugais assure avoir définitivement tourné la page lyonnaise.

Fonseca ne veut plus parler de l’OL

Paulo Fonseca n’a pas souhaité prolonger la polémique avec Corentin Tolisso. Invité à répondre au capitaine lyonnais, déçu par son départ en cours de saison, l’ancien entraîneur de l’OL s’est montré très clair sur ses intentions : « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting. »

Le Portugais laisse ainsi entendre qu’il aurait des arguments à faire valoir, sans toutefois les exposer publiquement. Une position compréhensible alors qu’il vient d’entamer une nouvelle aventure, mais qui ne devrait pas dissiper le sentiment d’abandon exprimé par le vestiaire lyonnais.

Paulo Fonseca répond à Corentin Tolisso : « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124935088337019126

Tolisso avait parlé d’un abandon

Au moment de l’annonce du départ de Fonseca, Tolisso n’avait pas caché son amertume. « J’ai le sentiment que vous nous abandonnez, c’est un peu compliqué à accepter », avait lancé le milieu de terrain devant son entraîneur. Une réaction forte de la part d’un cadre qui pensait le technicien toujours pleinement engagé dans le projet de l’OL.

On vous en parlait déjà début novembre : cinq candidats étaient évoqués pour prendre la succession de Paulo Fonseca. Ce nouvel épisode ne concerne donc plus l’identité de son remplaçant, mais la manière dont le Portugais assume désormais sa décision. Sur ce point, il refuse manifestement de revenir en arrière.

Les entraîneurs deviennent des acteurs du mercato

Le cas Fonseca illustre plus largement une évolution du football moderne. Comme le souligne l’analyse de Top Mercato, les entraîneurs défendent désormais leur trajectoire professionnelle comme les joueurs, quitte à quitter un projet en pleine saison lorsqu’une opportunité plus séduisante se présente.

Liam Rosenior avait fait un choix comparable en quittant Strasbourg pour Chelsea en janvier 2026, même si les deux clubs appartiennent au groupe BlueCo. Avant lui, Ruben Amorim avait abandonné le Sporting en novembre 2024 afin de rejoindre Manchester United.

Ces mouvements fragilisent forcément des équipes déjà confrontées à un calendrier surchargé et à un temps de travail réduit. L’OL en a fait l’expérience avec Fonseca. De son côté, le Portugais ne veut désormais plus regarder dans le rétroviseur.