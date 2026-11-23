L’Olympique Lyonnais compte déjà quatre dossiers sensibles en vue de l’été 2027. Si trois départs semblent se dessiner, la situation de Loïs Openda promet d’être autrement plus complexe pour les dirigeants rhodaniens.

Openda, le dossier qui peut vite devenir inaccessible

Encore loin de l’ouverture du prochain mercato estival, l’OL connaît déjà l’ampleur du chantier qui l’attend. Loïs Openda, Zachary Athekame, Nicolas Tagliafico et Paul Akouokou arrivent au terme de leur engagement ou de leur prêt en juin 2027. Parmi eux, l’attaquant belge représente le principal enjeu sportif.

Prêté par la Juventus, Openda a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en seulement 394 minutes sous le maillot lyonnais. Sa vitesse, ses appels et sa capacité à prendre la profondeur offrent un profil différent à l’attaque de Carlos Vicens. Son retour avec l’OL constitue donc une bonne nouvelle sur le terrain.

Mais l’équation financière s’annonce redoutable. Son prêt payant, estimé à 3,5 M€, ne comprend aucune option d’achat. La Juventus, qui a investi plus de 40 M€ pour le recruter, ne devrait pas le céder à prix réduit. Son salaire, évalué à environ 8 M€ brut annuels, complique encore un éventuel transfert définitif.

Athekame attendu à l’AC Milan

Le cas de Zachary Athekame paraît beaucoup plus limpide. Le latéral droit suisse de 21 ans est prêté gratuitement par l’AC Milan, là encore sans option d’achat. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres, cet élément prometteur a profité de son passage à Lyon pour confirmer ses qualités.

Le club lombard devrait toutefois le récupérer à l’issue de la saison. Sauf retournement de situation, l’OL devra donc chercher une nouvelle solution dans le couloir droit. Selon Top Mercato, les quatre dossiers pourraient entraîner un profond renouvellement de l’effectif lyonnais.

Fin du multiplex : les Lyonnais réalisent la bonne opération du jour, tandis que Lens et Toulouse se neutralisent. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124261699847160144

Tagliafico et Akouokou vers la sortie

Pour Nicolas Tagliafico, une prolongation semble désormais peu probable. À 34 ans, le champion du monde argentin a reculé dans la hiérarchie depuis l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Son expérience reste précieuse, mais la direction lyonnaise paraît davantage disposée à préparer l’avenir. Un départ libre en juin prochain se dessine.

Paul Akouokou se trouve dans une situation encore plus nette. Arrivé en 2023, le milieu ivoirien n’a jamais réussi à s’installer durablement dans l’entrejeu. Mis à disposition de la réserve et crédité d’aucune minute en championnat cette saison, il ne fait plus partie des premières options de Carlos Vicens.

L’OL pourrait ainsi tourner quatre pages en juin 2027. Mais contrairement à Tagliafico, Akouokou et Athekame, Openda demeure un joueur que le club aurait sportivement intérêt à conserver. Encore faudra-t-il convaincre la Juventus et faire entrer une opération particulièrement coûteuse dans les finances rhodaniennes.