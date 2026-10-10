OL, RC Lens : Le retour de Loïs Openda vire au sérieux coup dur

Trois ans après son départ du RC Lens, Loïs Openda retrouvait Bollaert-Delelis vendredi soir sous le maillot de l’OL. Ovationné par son ancien public, l’attaquant belge a toutefois terminé la soirée blessé et avec des béquilles.

Des retrouvailles chaleureuses avec Bollaert

Ce rendez-vous avait forcément une saveur particulière pour Loïs Openda. Auteur de 21 buts en 38 matches lors de la saison 2022-2023, l’international belge a laissé un excellent souvenir dans l’Artois avant de poursuivre sa carrière loin de la maison Sang et Or.

Avant le coup d’envoi, l’attaquant prêté par la Juventus à l’Olympique Lyonnais a notamment partagé une longue accolade avec Yannick Cahuzac. Ancien coéquipier du Belge, ce dernier fait désormais partie de l’encadrement technique lensois. Une scène chaleureuse qui a précédé une rencontre beaucoup moins agréable pour le principal intéressé.

Comme le rapporte Lensois.com, le public de Bollaert n’a pas oublié celui qui avait largement contribué à la superbe saison 2022-2023 du Racing.

Openda muselé puis touché à la jambe droite

Sur le terrain, Openda n’a jamais vraiment réussi à prendre le dessus. Bien contenu par la défense lensoise, il a peu pesé sur les débats et n’a pas retrouvé l’efficacité qui avait fait sa force sous les couleurs du Racing.

Sa rencontre s’est arrêtée à la 58e minute. Touché à la jambe droite après une intervention d’Ismaëlo Ganiou, le Lyonnais a dû céder sa place. Il a quitté la pelouse avec l’aide du staff médical, le visage marqué par la douleur, mais accompagné par les ovations de son ancien public.

Les Lensois tiennent leur deuxième victoire de la saison face à l’OL. Les Lyonnais s’inclinent pour la première fois de la saison en Ligue 1. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2108658846910525476

Une sortie avec des béquilles qui inquiète l’OL

Les images aperçues après la rencontre ne sont pas de nature à rassurer le club rhodanien. Un peu plus tard dans la soirée, Loïs Openda a en effet quitté Bollaert-Delelis avec des béquilles. Aucun diagnostic précis ni aucune durée d’indisponibilité n’ont encore été communiqués.

L’OL va donc attendre les examens médicaux pour connaître la gravité de cette blessure. Après une première défaite cette saison en Ligue 1, les Gones pourraient également perdre l’un de leurs éléments offensifs. Pour Openda, ce retour à Lens restera contrasté : l’affection intacte de Bollaert d’un côté, une prestation discrète et une sortie douloureuse de l’autre.